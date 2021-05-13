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影／竊嫌跨縣市連續偷取高價公仔 南警火速逮人

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市近來發生多起娃娃機店鋪遭竊，竊嫌大多利用清晨前往娃娃機店，趁無人看管時涉嫌竊取高價正版公仔，業者發現遭竊後報案，轄區警五分局獲報後，火速於6小時內持拘票將梁姓男子逮捕到案。

據了解，梁姓男子（30歲）因積欠債務無力償還，從高雄小港區住處騎乘機車，千里迢迢跨縣市行竊，行至台南市即變換懸掛竊取報廢車牌，騎至北區北門路、西門路上娃娃機店，見四下無人，連續竊取陳列機台上方高價正版公仔，得手後再騎回高雄住處。

台南市警五分局獲報後，立即成立專案小組沿線調閱分析監視器，過濾清查出竊嫌作案車輛及相關資料，發現梁涉嫌重大，向台南地檢署聲請拘票查緝，距離失主報案不到6小時，在台南市後壁區台一線上，將梁拘提到案，查扣作案用懸掛報廢車牌1面、安全帽1頂、板手3支、尖嘴鉗1支，變賣贓款5,000元，手機2支等證物，並起獲遭竊公仔18隻。

警方初步清查於本市北區及高雄市茄萣區共3起公仔竊案，全案偵詢後依竊盜罪嫌移送南檢偵辦，並建請羈押擴大偵辦清查被害業者。

梁姓男子涉嫌偷取高價公仔。圖／讀者提供
梁姓男子涉嫌偷取高價公仔。圖／讀者提供

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