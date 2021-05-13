8旬老婦遭詐百萬元 警循線逮2年輕車手

高雄黃姓婦人遭詐騙集團詐走144萬元現金，警方前天循線北上逮人，逮捕吳姓、邱姓2名車手，查扣贓款30萬元左右。警方以詐欺罪昨移送高雄地檢署，檢方聲押獲准。

據了解，80多歲的黃姓婦人日前到中正三路派出所報案，她稱接獲一名自稱「地檢署檢察官」的人來電，謊稱她涉有刑案，需要她出面核對鈔票確認有無犯罪，黃就交付了144萬元現金給詐團車手。

事後，黃婦越想越不對勁，跑到派出所報案，經警方追緝下，循著詐騙車手逃逸路線，一路北上沿著新竹、桃園、新北等地鎖定車手藏匿於桃園地區，在前天逮捕車手吳男（18歲）、丘男（19歲）。

警方另在現場起獲30萬1500元、手機4支、金項鍊2條等贓證物，警詢後依詐欺罪送辦，昨天晚上10點多時聲押獲准。後續警方仍將繼續向上溯源，追查其他集團共犯到案。