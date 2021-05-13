我知道你！警員又見同一位迷途民眾 順利協助他返家
台北市內湖區30歲陳姓男子8日晚上疑似失智徘徊路邊，民眾發現後打電話給派出所請求協助；警方獲報到場，發現該男子身上無相關證件能確認身分，但因為他過去就曾走失過，警員不久便認出陳男，搜尋資料庫後順利查出他家地址，成功協助他返家。
內湖分局港墘派出所警員吳增彥、黃世華當時獲報到場。警方試著詢問陳男身分，但他疑似失智語句不清，無法順利應答；警員吳增彥過去多次協助迷途民眾返家，更因為「之前就曾幫助過他返家」，不久便認出陳男。
吳員立刻搜尋平時處理迷途民眾案件所建置的「處理迷途暨失智老人資料庫」，確認陳男身分後聯繫他的家屬。
陳男家屬說他晚上睡不著，趁晚上家人熟睡時獨自離家，但又無法自行順利回家；警方知悉後開警車載陳男回家。陳男家屬下樓開門時，連忙感謝警方的熱心服務。
內湖分局呼籲，如家中有失智或走失之虞的家屬，務必多加陪伴並留意平時外出的走向，亦可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，才可以避免走失情形發生。
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