詐騙層出不窮 金門有2女子遭「詐」共損失243萬

詐騙手法層出不窮，民眾要特別當心，以免瘦荷包又傷心！金湖分局今天表示，連續兩天受理2件民眾遭「假投資」及「假冒親友」手法詐騙，2位女子共遭詐騙243萬元，可謂損失慘重，警方提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，另外接到親友來電借錢應該謹慎查證，以免財物損失。

金湖分局表示，一位在金門工作的A小姐，日前在網路交友軟體認識帳號「TOM」男子，這名男子透過Line向A小姐介紹「國聯資本」投資平台，佯稱該平台可以經由資深分析師操作獲取高額利潤，A小姐剛開始有收到3萬元投資收益，認為有利可圖，後來又接續匯款38筆後，還想再跟親友借錢投資，親友提醒可能遭詐騙，她才驚覺被騙，損失金額新臺幣233萬餘元，趕緊到金湖分局金湖派出所報案。

還有一名居住在金湖地區的B小姐，接獲自稱姪子以LINE來電，表示急需用錢，需借款28萬元周轉，B小姐一時沒那麼多錢，因此只匯10萬元給對方，隔日對方竟又謊稱要再借錢，B小姐驚覺有異，撥打微信向姪子查證，發現姪子根本沒有借錢，才驚覺被騙。

金湖分局分局長何明祥提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體接觸民眾，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。高報酬率投資標的常伴隨高風險，提醒民眾勿輕信來路不明投資管道，若獲利來源不明或獲利率顯不合理，可能是詐騙陷阱。