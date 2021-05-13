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高雄醉酒男遭嗆「不會喝酒」怒持酒瓶砸人 3人受傷送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市連姓男子今天凌晨與友人共1女4男至楠梓區一家釣蝦場包廂內喝酒聚會，連男疑因酒醉打算起身返家，遭林姓友人嗆「不會喝酒（美幹飲）」連男一氣之下拿酒瓶砸向林男，兩人皆被酒瓶玻璃碎片割傷，勸架的蔡姓男子也被波及，警方到場控制現場，全案依傷害罪偵辦。

據了解，沈姓女子（25歲 )與男友蔡姓男子（29歲）昨天邀林姓友人（25歲）、曾姓表弟（19歲）到楠梓區某釣蝦場喝酒聚會，曾男再邀請連姓友人（19歲）一同前往，5人從晚間11點喝到凌晨3點多，連男疑因醉酒打算先回家，遭第一次見面的林男嗆「不會喝酒」。

連男被嗆心情不爽，持酒瓶砸向林男，林男不甘示弱也拿酒瓶反擊，現場滿地玻璃碎片及血漬，蔡男及曾男看情況不對，連忙抱住2人試圖勸架，但蔡男也被玻璃割傷，連、林頭部、手部及背部都有受傷，警方獲報到場時連男持續叫囂，2人已無打架行為，先聯繫救護車到場協助將受傷3人送醫。

警方控制現場並查明案情原因後，全案依傷害罪偵辦，但曾男表示，雙方都是認識的朋友，應會朝和解方式解決，不會提傷害告訴。

高雄市連姓男子今天凌晨與友人共1女4男至楠梓區一家釣蝦場包廂內喝酒聚會，連男（地上者）疑因醉酒與友人打架起衝突。記者陳玫伶／翻攝
高雄市連姓男子今天凌晨與友人共1女4男至楠梓區一家釣蝦場包廂內喝酒聚會，連男（地上者）疑因醉酒與友人打架起衝突。記者陳玫伶／翻攝
高雄市連姓男子今天凌晨與友人共1女4男至楠梓區一家釣蝦場包廂內喝酒聚會，連男（地上者）疑因醉酒與友人打架起衝突。記者陳玫伶／翻攝
高雄市連姓男子今天凌晨與友人共1女4男至楠梓區一家釣蝦場包廂內喝酒聚會，連男（地上者）疑因醉酒與友人打架起衝突。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區某釣蝦場包廂今天凌晨傳有人打架，現場拉起封鎖線。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區某釣蝦場包廂今天凌晨傳有人打架，現場拉起封鎖線。記者陳玫伶／翻攝

傷害罪 救護車 高雄市

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