載確診者就醫2隊員居家隔離 消防分隊雙重防護未停擺

基隆市1名婦人新冠肺炎確診（案1217），出勤送她救醫的基隆市消防局分隊2名救護員，被匡列為居家隔離對象。分隊其他人員實施健康自主管理，轄區室內救護案由其他分隊支援，救災及戶外救護仍可出勤，但會加強防護措施。

消防局長陳龍輝今天上午到出勤的分隊，慰勉同仁這段時間的辛勞，並強化心理建設。他說，「没有最好，只有更好」，消防局全體同仁同船同心，共同參與防疫作戰，並對各界關懷表達感謝。

中央防疫指揮中心昨天宣布基隆市1名婦人確診，近期無出國史，感染源仍待釐清。基隆市衛生局完成疫調，掌握接觸者共25人，包含2名消防救護員共14人列居家隔離並安排採檢，11人列自我健康監測。

陳龍輝說，分隊其他隊員雖未被衛生局匡列，但消防局仍提高防疫規格。目前轄區室內救護案件，由救災救護指揮中心調度鄰近分隊支援，但像車禍等救護案，仍由信義分隊出勤。同仁執勤當然會戴口罩，同時採取雙重防護措施，也會準備口罩讓受救護者戴上。