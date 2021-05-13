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收敘利亞軍人當乾兒子 7旬婦匯25萬助來台卻是騙局

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

71歲蔡姓婦人去年在臉書上結識自稱是敘利亞軍人的男子，蔡婦還收男子為乾兒子，男子謊稱要來台灣母子相會但沒錢，蔡婦領了25萬元交給梁姓女車手，男子又向蔡婦借60萬元，蔡婦到農會欲提領現金時，農會人員發覺有異報案，警方前往約定地點埋伏，趁蔡婦要交錢時當場逮捕梁姓女車手，蔡婦感謝警方保住老本。

家住台中市沙鹿區蔡姓婦人，去年在臉書上結識自稱是敘利亞軍人的詐騙集團男子，雙方透過LINE互加好友，蔡婦與對方相談甚歡，並收男子為乾兒子。

今年3月男子謊稱要來台灣母子相會，但需申請費用，蔡婦不疑有他，領了25萬元，親自將錢交給38歲的梁姓女詐欺車手取走；男子食髓知味，4月26日又以到台灣需費用為由，向蔡婦借60萬元，蔡婦前往農會臨櫃提領現金時，農會人員發覺有異，通知警方到場了解。

台中市清水警分局清泉所員警黃煜埕及王千起等員獲報後，立即趕抵現場，經蔡婦說明故事情節後，警方表示為詐騙集團手法，即時阻止蔡婦領取現金60萬元，此時，詐騙集團持續請蔡婦領錢準備交付，警方決定將計就計，由蔡婦配合並前往約定地點埋伏，當場查獲依約前來取款的梁姓女車手，經警方調查後，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，警方並持續擴大追查詐騙集團。

蔡婦表示，一場異國母子情緣，原來是場騙局，雖然之前被騙25萬元，感謝臨櫃人員及警方到場即時阻止，否則老本恐被騙光。

清水警分局清泉派出所長林翊歆表示，網路上的詐騙日新月異，詐騙行為防不勝防，家裡若有年紀大的家人，平常要多多關心，避免家人的辛苦錢若入詐騙集團手中。

清水警方逮捕梁姓女車手。圖／清水警分局提供
清水警方逮捕梁姓女車手。圖／清水警分局提供
71歲蔡姓婦人去年在臉書上結識自稱是敘利亞軍人的詐騙集團男子，雙方透過LINE互加好友，蔡婦還收男子為乾兒子。圖／清水警分局提供
71歲蔡姓婦人去年在臉書上結識自稱是敘利亞軍人的詐騙集團男子，雙方透過LINE互加好友，蔡婦還收男子為乾兒子。圖／清水警分局提供

詐騙集團 車手 農會

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