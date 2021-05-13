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又是酒駕！KTV嗨完後見警心虛落跑 高市街頭逃竄撞兩車
國內疫情快速升溫，昨新增16例本土確診病例，高雄市謝姓男子仍上KTV喝酒，還酒後開車未繫安全帶，被警方示意攔查心虛不停車，一路以高速在高雄街頭奔馳，最後在中華四路、四維四路口失控逆向撞上等紅燈的紅色轎車，警方到場後對謝男酒測，結果酒測值超標，全案將依公共危險罪移送法辦。
高雄市警方今上午7時許執行巡邏勤務，在林森路、文化路口發現謝男未繫安全帶，示意停靠路邊接受稽查，但謝見到警方疑似欣需，一路加速往四維路方向逃逸。
行經四維四路、中華路口時，謝男轎車一時失控衝到逆向，撞到正在停等紅燈的紅色轎車，紅車另波及到後方的白色轎車，謝男肢體擦傷，意識清楚，紅車女駕駛則受輕傷，由救護人員包紮後送醫。
尾隨在謝男後方的交警隨後到場，對謝男實施酒測，謝呼氣酒測值超標，謝男坦承與友人在五福路一家KTV喝酒，酒後載著兩名友人準備回家，因為碰到警察攔檢，擔心受重罰才會心虛落跑。
警方表示，謝男拒絕警方稽查，依規定將開罰1萬至3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月，另酒測值超標部分，全案警詢後依涉嫌公共危險罪移送法辦。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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