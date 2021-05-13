24歲男凌晨北市萬華超商外與友閒聊 突遭4煞持刀追砍

曾姓男子今晨4時許與友人在台北市一間超商外聊天，突遭4名男子持刀砍傷，曾男拔腿逃跑，惡煞仍一路追砍，所幸及時送醫開刀才撿回一命，警方目前已鎖定涉案人員身分，正循線追查中。

警方調查，24歲曾男與22歲張姓男子凌晨4時許在台北市萬華區桂林路一間超商外聊天，突有一輛轎車停在路邊，4名男子衝下車持刀揮砍曾男，曾朝康定路方向逃跑，4人仍一路追砍，隨後駕車逃逸。

曾男背部、右肩遭砍傷，救護人員將其送醫治療，緊急開刀後才撿回一命。