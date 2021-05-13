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24歲男凌晨北市萬華超商外與友閒聊 突遭4煞持刀追砍
曾姓男子今晨4時許與友人在台北市一間超商外聊天，突遭4名男子持刀砍傷，曾男拔腿逃跑，惡煞仍一路追砍，所幸及時送醫開刀才撿回一命，警方目前已鎖定涉案人員身分，正循線追查中。
警方調查，24歲曾男與22歲張姓男子凌晨4時許在台北市萬華區桂林路一間超商外聊天，突有一輛轎車停在路邊，4名男子衝下車持刀揮砍曾男，曾朝康定路方向逃跑，4人仍一路追砍，隨後駕車逃逸。
曾男背部、右肩遭砍傷，救護人員將其送醫治療，緊急開刀後才撿回一命。
轄區萬華分局警方表示，目前已成立專案小組偵辦，全力追緝犯嫌，將在最短時間內全力破案，在疫情期間仍穩定社會治安。呼籲民眾遭遇糾紛，應循合理途徑解決，勿私下尋仇，若有違法情事，警方定將嚴辦。
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