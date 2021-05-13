影／疑視線死角 81歲婦人走行人穿越道遭左轉貨車撞死

新北市今晨發生一起死亡車禍，李姓婦人走行人穿越道過馬路，遭左轉的劉姓男子所駕駛的大貨車撞上，當場倒地翻滾兩圈後送醫不治。劉男酒測值為零，車禍確實肇事原因，由警方調查釐清後，劉男將依過失致死罪嫌移送法辦。

永和警方今天清晨5時11分獲報，永和區中正路與永貞路口發生車禍事故，員警到場時，發現李姓婦人（81歲）由中正路沿行人穿越道穿越馬路時，遭從永貞路左轉由劉姓男子（48歲）所駕駛的大貨車撞上，婦人遭撞後倒地翻滾兩圈後，躺在馬路上一動也不動，經送醫急救仍宣告不治。