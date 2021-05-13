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警察見違停按喇叭提醒遭倒車碰撞 男激動下跪磕頭道歉

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
北市警察局士林分局文林派出所2名巡邏員警，昨晚7時許騎機車行經士林夜市，發現一輛自小客車正違規倒車，準備停進貨車卸貨停車格，上前按喇叭警示，但駕駛沒注意繼續倒車，輕微碰撞到警用機車。不料，林姓駕駛下車後情緒激動解釋，甚至五體投地下跪磕頭道歉，引發逛夜市民眾議論。

據了解，整起過程約6分鐘，駕駛下車後發現撞到警察，心慌情緒緊張的解釋不小心撞上，員警也詢問該如何處理，是否叫交通警察來處置？過程中，駕駛越講越激動，二度脫口而出「是不是陷我於不義」 ，員警這時也稱「先生這樣說不對吧」。

不料，駕駛突然在柏油路上雙膝下跪道歉，甚至雙手貼地誇張的磕頭，五體投地向警察致敬道歉，且對著員警下跪2次，每次跪著約2、3秒。警方見狀錯愕，隨即請駕駛站起來，不要這樣跪著。隨後記下駕駛身分及聯繫方式，並無開紅單，雙方認為車輛輕微碰撞，人無大礙，約定和解。

士林夜市大街上民眾對著警察下跪，讓路過民眾誤以為是警察逼人下跪。警方表示，駕駛不清楚停車時間，此「卸貨停車格」下午4點到隔天早上9點禁止停車，倒車停車時員警好心上前提醒，但駕駛不斷倒車碰撞警用機車，幸好沒有人受傷。

駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供
駕駛倒車撞到警察，情緒激動下跪道歉。圖／民眾提供

警察 夜市 北市

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