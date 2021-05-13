北市萬華傳砍人案 男子受傷送醫警追緝凶嫌

24歲曾姓男子今晨在台北市康定路、桂林路口附近超商與友人聊天，忽遭2名男子持刀砍殺，導致背部等處受傷，送醫時意識清醒，涉嫌砍人2名男子搭車逃逸，警方循線追緝。

台北市警消凌晨4時許獲報，康定路、桂林路口附近有民眾受傷，隨即派員到場，發現20多歲男子倒臥路旁，且背部有多處刀傷，將人送醫，傷者到院前意識清醒。

轄區台北市警察局萬華分局調閱案發地周邊監視器，掌握2名男子涉嫌持刀砍傷曾姓男子後搭一輛汽車逃逸，目前已掌握嫌犯搭乘汽車車牌，正循線擴大追緝。

警方說，曾姓男子和友人凌晨在康定路附近路口超商聊天，忽然有2名男子持刀械從一輛汽車下車，隨即動手砍殺曾男，2名男子犯案後，立即搭車逃逸。

警方表示，遭砍傷曾男背部有2處刀傷、右手臂1處刀傷、左大腿1處刀傷，已掌握嫌犯搭乘汽車車牌，詳細案發原因仍待調查釐清。