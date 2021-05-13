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影／台南歸仁工廠火災 燃燒廢棄塑膠料冒出大量黑煙

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市歸仁區中山路一段一家交通材料公司 ，所存放鐵皮倉庫廢棄塑膠料今天一早失火，冒出大量黑煙，歸仁等消防分隊到場，出水滅火，火勢在20分鐘後控制，至於起火原因待火調科人員進一步鑑定查明。

「工廠失火，煙很大，快來滅火！」台南市消防局救災救護中心，今天上午7點39分接到多通報案電話，位於歸仁區中山路一段某家交通材料公司工廠失火，請消防人員快來滅火，中心派出歸仁、關廟、保西、仁德消防分隊、第五大隊等18車45名消防人員搶救，因中途發現大量濃煙，再加派第三梯次人力支援。

消防人員到場後，發現當地消防人員不足，以水箱車接駁，接了近100公尺水線滅火，火勢在上午8點控制，還好沒有人受傷受困。消防局說，燃燒面積約30平方公尺，燃燒約5噸廢棄塑膠料。

台南市歸仁區工廠火災，堆置廢棄塑膠原料鐵皮屋被燒得扭曲變形。記者黃宣翰／攝影
台南市歸仁區工廠火災，堆置廢棄塑膠原料鐵皮屋被燒得扭曲變形。記者黃宣翰／攝影
台南市歸仁區工廠火災，冒出大量黑煙。圖／讀者提供
台南市歸仁區工廠火災，冒出大量黑煙。圖／讀者提供
台南歸仁區工廠火災，附近水源不足，消防人員以水箱車接駁滅火。記者黃宣翰／攝影
台南歸仁區工廠火災，附近水源不足，消防人員以水箱車接駁滅火。記者黃宣翰／攝影

火災

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