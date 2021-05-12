杜絕防疫破口 高市警今晚動員臨檢八大行業
新冠肺炎疫情擴大，今天中央防疫指揮中心確認，確診的基隆婦人曾到高雄參加廟會活動，高雄市警局有鑑於去年曾有確診者逛舞廳，今晚動員警力臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫之破口。
高雄市警察局長黃明昭今天率員至防疫旅館及電玩店，宣導疫情警戒標準等相關防疫措施，並稽查業者及民眾是否確實佩戴口罩，如經勸導不聽，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。
黃明昭表示，昨天防疫指揮中心已發布二級防疫警戒，疫情亮起紅燈出現社區感染，為避免群聚感染繼續擴散，高雄市警方才臨檢八大特種行業場所，並配合衛生局，對未依規定配戴口罩的民眾加強勸導，也將一一清查有無居家檢疫對象擅自外出。
高雄市警局表示，警方鑑於去年金芭黎舞廳曾發生確診染疫的回台後逛舞廳，才特別規畫今晚，動員17處分局583名警力臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫破口。
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