杜絕防疫破口 高市警今晚動員臨檢八大行業

新冠肺炎疫情擴大，今天中央防疫指揮中心確認，確診的基隆婦人曾到高雄參加廟會活動，高雄市警局有鑑於去年曾有確診者逛舞廳，今晚動員警力臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫之破口。

高雄市警察局長黃明昭今天率員至防疫旅館及電玩店，宣導疫情警戒標準等相關防疫措施，並稽查業者及民眾是否確實佩戴口罩，如經勸導不聽，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。

黃明昭表示，昨天防疫指揮中心已發布二級防疫警戒，疫情亮起紅燈出現社區感染，為避免群聚感染繼續擴散，高雄市警方才臨檢八大特種行業場所，並配合衛生局，對未依規定配戴口罩的民眾加強勸導，也將一一清查有無居家檢疫對象擅自外出。