杜絕防疫破口 高市警今晚動員臨檢八大行業

聯合報 / 記者林保光張議晨／即時報導

新冠肺炎疫情擴大，今天中央防疫指揮中心確認，確診的基隆婦人曾到高雄參加廟會活動，高雄市警局有鑑於去年曾有確診者逛舞廳，今晚動員警力臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫之破口。

高雄市警察局長黃明昭今天率員至防疫旅館及電玩店，宣導疫情警戒標準等相關防疫措施，並稽查業者及民眾是否確實佩戴口罩，如經勸導不聽，將蒐證移請衛生局依傳染病防治法裁罰。

黃明昭表示，昨天防疫指揮中心已發布二級防疫警戒，疫情亮起紅燈出現社區感染，為避免群聚感染繼續擴散，高雄市警方才臨檢八大特種行業場所，並配合衛生局，對未依規定配戴口罩的民眾加強勸導，也將一一清查有無居家檢疫對象擅自外出。

高雄市警局表示，警方鑑於去年金芭黎舞廳曾發生確診染疫的回台後逛舞廳，才特別規畫今晚，動員17處分局583名警力臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫破口。

高雄市警察局長黃明昭今天率員臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫破口。記者林保光／翻攝
高雄市警察局長黃明昭今天率員臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫破口。記者林保光／翻攝
高雄市警方今天動員臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫破口。記者林保光／翻攝
高雄市警方今天動員臨檢八大特種營業場所，杜絕防疫破口。記者林保光／翻攝

高雄市 衛生局 疫情

相關新聞

瑞芳象鼻岩距岸100公尺處 30多歲女疑溺水命危搶救中

新北市瑞芳象鼻岩距岸100公尺處，今天傍晚一名年約30多歲女子被發現疑似溺水，消防及海巡人員救起時，已無呼吸心跳，目前送...

台中梧棲漁港驚見女子趴浮海面 消防搶救上岸

台中梧棲漁港今天上午有名女子被發現趴伏在海面上，消防人員趕到場將何女打撈上岸，已無呼吸心跳、意識昏迷，趕緊送醫搶救，目前...

北市信義區8輛機車遭火燒毀 幸未釀傷亡

台北市信義區莊敬路一處巷弄今天下午發生停放機車起火案件，警消獲報到場協助、調查，發現有8車和1樓建物冷氣室外機遭延燒，初...

婦搭台中捷運丟包包警尋回 感動傳局長臉書「請嘉獎」

台中市蔡姓婦人在上月11日搭乘台中捷運時，在文心中清站上廁所，但將隨身的紅色包包遺留在廁所裡，蔡進車廂後才發現，急得趕緊...

男不滿傳播妹女友遭性侵 持開山刀辣椒水要脅男客賠錢

養生館泊車小弟33歲郭姓男子，不滿女友從事傳播業陪酒時，遭鄒姓男子性侵害，找來朋友陳姓男子一同向鄒男索討20萬賠償金，今...

影／不顧防疫升級還在聚賭！ 南警今查獲賭場

儘管新冠肺炎防疫升級，台南市仍有人未戴口罩聚賭，台南市警三分局及保安警察大隊，今天凌晨前往安南區公學路鐵皮屋，破獲天九牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。