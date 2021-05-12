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婦搭台中捷運丟包包警尋回 感動傳局長臉書「請嘉獎」
台中市蔡姓婦人在上月11日搭乘台中捷運時，在文心中清站上廁所，但將隨身的紅色包包遺留在廁所裡，蔡進車廂後才發現，急得趕緊通知車廂內的台中捷運警察，警方除了通報其他同事前往察看外，也陪著蔡一起回到遺失處尋找，讓蔡婦順利尋回包包，蔡婦在8日也傳訊到台中市警局官方臉書「TCPB局長室」，請局長嘉獎2名辛苦的警員。
台中市警局捷運警察隊警員林意賢、黃震宇在上月11日執行護車勤務時，接獲蔡姓婦人（65歲）求助，蔡婦告知，不久前在捷運文心中清站如廁時，不慎將隨身手提包包丟在廁所內，包內有手機等私人重要物品，遺漏在廁所內，擔心會被別人拿走，所以心急如焚。
台中捷運警察獲報後，立即通知隊部值班人員，協助聯繫該站詢問處，並全程陪同蔡婦至該站找回婦人的紅色手提袋，蔡婦發現遺失的物品還在，掩蓋不住失而復得的喜悅，連連稱讚「台中捷運警察真好」，事隔多日後，蔡婦又回憶起此事，還在8日以臉書帳號，傳訊到台中市警局官方臉書粉絲團「TCPB局長室」，蔡婦訊息寫到「請嘉獎兩位辛苦的警員」。
台中市警局捷運警察隊表示，已將相關訊息轉告同仁，同仁十分謙虛，直說是應該做的事，隊上也會評估對2名同仁敘獎。
台中捷運警察隊呼籲，民眾至捷運站體或搭乘捷運車廂時，應隨時注意自己身邊的貴重物品，保持在視線範圍內並隨時留意，下車時也應記得檢查隨身物品有無帶下車，若有任何需要協助的地方，可請求捷運警察同仁協助。
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