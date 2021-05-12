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影／不顧防疫升級還在聚賭！ 南警今查獲賭場

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

儘管新冠肺炎防疫升級，台南市仍有人未戴口罩聚賭，台南市警三分局及保安警察大隊，今天凌晨前往安南區公學路鐵皮屋，破獲天九牌職業賭場，查獲黃姓男子等44人，起獲賭資4萬多元、抽頭金1萬餘元、天九牌、骰子等證物，全案依賭博罪嫌送辦並依社會秩序維護法裁罰。

警方攻堅破門而入時，仍有許多賭客賭到渾然忘我，於密閉空間內未戴口罩，為加強防疫措施，警方還自備口罩一一發給賭客戴上。員警說，如今疫情嚴峻，竟還有人罔顧防疫措施聚賭，實在令人搖頭。黃姓賭場負責人（46歲）警詢後依賭博罪嫌法辦，賭客依違反社維法裁罰。

市警三分局除對在場賭客重申防疫規定外，並特別告誡屋主不得將房屋租賃予人從事非法行業，且本於第三方警政，會辦市府相關單位依法裁罰。

疫情警戒標準已提升至第二級，警方除備戰抗疫外，對於維護社會治安也不會懈怠，今天攻破賭場，除穩定社會秩序外，也是在填補防疫的破口。賭場容易成為社會治安的毒瘤，可能暗藏幫派、毒品、暴力等犯罪，更是防疫漏洞，警方未來仍會持續掃蕩賭場，嚴正執法。

台南市警方在安南區查獲賭場。圖／讀者提供
台南市警方在安南區查獲賭場。圖／讀者提供

賭博 新冠肺炎

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