媽祖誕辰香油錢達上百萬 適逢假日廟方求警護鈔

高雄市大同里聖母宮朱姓委員本月初因適逢天上聖母誕辰，發現香油錢收入達上百萬，又正值周末假日金融機構、郵局未開門營業，擔心金額龐大沒地方暫存，向湖內警分局求助，警方了解後，親自展示派出所的隱藏便民服務，可於假日提供大量現金暫管，順利協助民眾解決問題。

朱男向警方表示，本月8日適逢天上聖母誕辰，大量信徒祝壽，單日香油錢收入就高達上百萬元現金，因為金額過於龐大，假日金融機構、郵局皆沒營業，一時不知如何處理，只好打電話向警方求助。

警方了解後安撫朱男情緒，並表示派出所有一項隱藏便民服務，可於假日提供大量現金暫管，員警也親自展示派出所保管流程，警方表示，存放金額皆有詳細記載、由「專屬保險櫃」統一保管，一旦開啟櫃子會警鈴大作提醒值班員警，加上派出所有24小時監視錄影，周一取款也將有專人協助護鈔，民眾可放心將大筆現金暫放在派出所。