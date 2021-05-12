誤信網路借款成人頭 桃男臨櫃領20萬淪車手送辦

桃園市盧姓男子11日下午3點許，趕在銀行關門前，至桃園區某銀行欲臨櫃提領20萬元，該帳戶稍早才因屏東一老翁遭詐報案，已通報為警示帳戶，行員察覺有異便報警處理，警方認為盧男有擔任車手之虞，詢後依詐欺罪嫌送辦。

屏東縣警察局內埔分局11日下午3時接獲報案，一老翁接到電話，對方自稱是他姪子，急需用錢，請他匯款20萬元至盧男（38歲）帳戶，老翁不察，向友人借款20萬並匯款，事後經提醒才驚覺遭詐並報案，由警方協助通報盧男帳戶為警示帳戶。

盧男於同日下午3點25分前往桃園區某銀行，欲臨櫃提領20萬元，因該帳戶已列為警示帳戶，行員立刻通報警方，轄區桃園分局景福派出所獲報抵達現場後，行員向警方表示，老翁事後已確認盧男並非他姪子。