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大灣交流道匝道砂石車連撞5車 轎車駕駛受傷送醫
中山高南下大灣交流道出口匝道，今上午發生砂石車追撞前方4部小車及1部大貨車肇事，造成1人輕傷送醫，警方初步調查排除酒駕，案由警方深入調查中。
車禍發生在上午9點32分，地點在中山高南向324.2公里（大灣交流道出口匝道）。
國道四隊新市分隊初步調查，當時砂石車司機疑似未注意車前狀態，連續追撞前方4部轎車（休旅車）及另輛大貨車，遭撞及的轎車多處凹陷、扭曲變形，一名轎車駕駛輕傷送醫，幸無生命危險，警方調查排除酒駕。
國道四隊表示，未注意車前狀態為國道肇事因素第二位；去年四隊轄區就發生356件，呼籲用路人，開車務必注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人危害。
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