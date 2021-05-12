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影／轎車追撞貨車起火畫面驚 肇逃駕駛遭通緝又偷車
屏東縣新園鄉台27線路段南下車道今天清晨發生轎車高速追撞小貨車事故，2輛車同時起火燃燒，員警到場時轎車駕駛已徒步逃逸，小貨車駕駛自行脫困後由消防隊送醫；警方查出肇事逃逸的林姓男子是詐欺通緝犯，所駕轎車今年3月在高雄市報案失竊，警方正佈線追緝林男到案。
警方調查，今天清晨4時14分，24歲林姓男子駕車由新園鄉往東港鎮方向北向南行駛時，在新園鄉興安路88號前高速追撞前方沈姓男子（69歲）駕駛的小貨車，2輛車隨即起火燃燒，員警到場時林男已徒步逃逸，沈男自行脫回，輕微灼傷意識清晰、尚能行動，由消防隊送往東港安泰醫院就醫，酒測值為0。
消防人員到場撲滅火勢，鳳屏公務段工程車到場清除路面於6時30分排除道路障礙；警方調閱附近路口監視器，查出肇事逃逸的林姓男男住屏東市，今年3月31日新北地檢發布詐欺案通緝，所駕駛的轎車為高雄市徐姓女男所有，已於年3月25日於高雄市鳳山分局報案失竊，正全力追緝中。
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