影／轎車追撞貨車起火畫面驚　肇逃駕駛遭通緝又偷車

屏東縣新園鄉台27線路段南下車道今天清晨發生轎車高速追撞小貨車事故，2輛車同時起火燃燒，員警到場時轎車駕駛已徒步逃逸，小貨車駕駛自行脫困後由消防隊送醫；警方查出肇事逃逸的林姓男子是詐欺通緝犯，所駕轎車今年3月在高雄市報案失竊，警方正佈線追緝林男到案。

警方調查，今天清晨4時14分，24歲林姓男子駕車由新園鄉往東港鎮方向北向南行駛時，在新園鄉興安路88號前高速追撞前方沈姓男子（69歲）駕駛的小貨車，2輛車隨即起火燃燒，員警到場時林男已徒步逃逸，沈男自行脫回，輕微灼傷意識清晰、尚能行動，由消防隊送往東港安泰醫院就醫，酒測值為0。