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水泥車右轉 嘉義61歲騎士慘被捲入車底 腦漿外溢當場死亡

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

1輛水泥攪拌車今上午8點半許行經嘉義市湖子內路右轉環湖路，涉跟同向的機車擦撞，導致機車捲入車底，61歲吳姓男騎士慘遭車輪輾過，當場腦漿溢出，警消趕抵時發現明顯死亡，警方報請檢方相驗外，預計將56歲葉姓水泥車司機依過失致死罪嫌送辦。

葉姓司機透露，當時從由湖子內路往北，要經過環湖路口時是綠燈，但完全沒看到右側有機車，當時屬下坡，車速也很慢，直到右轉後才發現壓到機車。

警方獲報到場時，機車仍卡在水泥車的車底，吳姓死者則躺臥在水泥車後方，安全帽明顯碎裂，地上仍有大攤腦漿及血跡。

警方調查，葉姓男子駕駛水泥攪拌車，約8點33分從湖子內路往北，到環湖路要右轉，此時擦撞同向右側的吳姓男騎士，但葉疑沒有發覺又往前行駛，導致吳連車帶人捲入水泥車底部；當葉姓男子察覺卡到東西有異，吳姓男子已被輾過倒在水泥車後方路面。

1輛水泥攪拌車今上午8點半行經嘉義市湖子內路，右轉環湖路時涉跟同向的機車擦撞。記者林伯驊／翻攝
1輛水泥攪拌車今上午8點半行經嘉義市湖子內路，右轉環湖路時涉跟同向的機車擦撞。記者林伯驊／翻攝
嘉義市吳姓騎士遭捲入水泥車底輾過，現場腦漿溢出。記者林伯驊／翻攝
嘉義市吳姓騎士遭捲入水泥車底輾過，現場腦漿溢出。記者林伯驊／翻攝

嘉義

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