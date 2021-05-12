水泥車右轉 嘉義61歲騎士慘被捲入車底 腦漿外溢當場死亡

1輛水泥攪拌車今上午8點半許行經嘉義市湖子內路右轉環湖路，涉跟同向的機車擦撞，導致機車捲入車底，61歲吳姓男騎士慘遭車輪輾過，當場腦漿溢出，警消趕抵時發現明顯死亡，警方報請檢方相驗外，預計將56歲葉姓水泥車司機依過失致死罪嫌送辦。

葉姓司機透露，當時從由湖子內路往北，要經過環湖路口時是綠燈，但完全沒看到右側有機車，當時屬下坡，車速也很慢，直到右轉後才發現壓到機車。

警方獲報到場時，機車仍卡在水泥車的車底，吳姓死者則躺臥在水泥車後方，安全帽明顯碎裂，地上仍有大攤腦漿及血跡。