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越籍男遺失愛妻送金項鍊 拜廟掉失 警靠監視器找回

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市在台工作結婚的30歲越南籍陳姓男子，昨晚外出聚餐回家，發現他妻子去年生日禮物送他的金項鍊遺失，讓他十分著急，報警求助，警方今天上午表示，員警調閱相關監視器發現他曾到竹圍福元宮參拜，早上陪陳男前往該廟詢問，廟方人員將拾獲金項鍊物歸原主，讓焦急的陳男立馬臉露喜悅致謝。

警方表示，講國語帶著越南口音的陳男，與台籍妻子結婚後定居大園，他昨天外出前往竹圍福元宮參拜，晚上又與友人聚餐後，返家住處，發現身上一直攜帶的一條金項鍊不翼而飛，讓他十分著急，在深夜11時多向警方報案協尋金項鍊。

陳男表示，這條金項鍊是去年他生日時，他太太送給他的生日禮物，價值約10萬元，他非常珍惜，幾乎每天隨身配戴，不料昨晚與友人聚餐回家後，發現金項鍊遺失，他卻想不起那裡遺失，只好求助警察協尋。

警方表示，經調閱陳男動向監視器比對，發現陳男在餐廳聚餐前，也前往竹圍福元宮參拜，經詢問餐廳未尋獲，員警又陪同陳男前型竹圍福元宮，詢問廟方服務中心人員，廟方將已尋獲的金項鍊遺失物歸原，陳男感動和頻頻道謝。

30歲越南籍陳姓男子（左）遺失妻子送的金項鍊十分焦急，警方協助找回，讓陳男感動謝謝。圖／警方提供
30歲越南籍陳姓男子（左）遺失妻子送的金項鍊十分焦急，警方協助找回，讓陳男感動謝謝。圖／警方提供
30歲越南籍陳姓男子遺失妻子送的金項鍊十分焦急，警方協助找回，讓陳男感動謝謝。圖／警方提供
30歲越南籍陳姓男子遺失妻子送的金項鍊十分焦急，警方協助找回，讓陳男感動謝謝。圖／警方提供

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