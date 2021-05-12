越籍男遺失愛妻送金項鍊 拜廟掉失 警靠監視器找回

桃園市在台工作結婚的30歲越南籍陳姓男子，昨晚外出聚餐回家，發現他妻子去年生日禮物送他的金項鍊遺失，讓他十分著急，報警求助，警方今天上午表示，員警調閱相關監視器發現他曾到竹圍福元宮參拜，早上陪陳男前往該廟詢問，廟方人員將拾獲金項鍊物歸原主，讓焦急的陳男立馬臉露喜悅致謝。

警方表示，講國語帶著越南口音的陳男，與台籍妻子結婚後定居大園，他昨天外出前往竹圍福元宮參拜，晚上又與友人聚餐後，返家住處，發現身上一直攜帶的一條金項鍊不翼而飛，讓他十分著急，在深夜11時多向警方報案協尋金項鍊。

陳男表示，這條金項鍊是去年他生日時，他太太送給他的生日禮物，價值約10萬元，他非常珍惜，幾乎每天隨身配戴，不料昨晚與友人聚餐回家後，發現金項鍊遺失，他卻想不起那裡遺失，只好求助警察協尋。