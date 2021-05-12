台東議員林參天揭貪汙弊案 縣府：有的內容是錯的

台東縣議會今天對政風室業務質詢，議員林參天先後質詢建設處下水道工程、慢飛天使點燈及消防局會計的弊案。前2案政風處長余世銘以「檢方偵查不公開」拒絕答詢，後1案則強調已經判刑。但林參天仍不滿意，要求政風處要更積極查賄，不要讓公務員輕易貪汙人民辛苦納稅錢。

林參天首先質詢建設處下水道工程科弊案，當時檢方搜索辦公室並帶走2名員工。林參天詢問承辦人員是否和廠商出國、跑酒家，並表示這件事很沉重，批休世銘說偵查不公開是包庇。

隨後他轉而提及2018年已被判刑的消防局前會計陳碧芬貪瀆2100萬多元，事後被台東地方法院法官判刑8年，林參天直言「台東人不能這麼玩、這麼騙」，他在深夜11點多還看見年輕人辛苦外送，結果公務員隨便貪汙就是上千萬元，議會要就來請吃飯，「呸」！

林參天認為慢飛天使計畫恐有弊端，2016年購買的電腦等設備可能有8000萬多元有問題，質疑「電腦去哪裡了」？他要求政風室調查各校參與慢飛天使計畫人數和電腦數，還消遣說「案子查出來，獎金我分你啦」。

偵查中的下水道科及慢飛天使計畫，余世銘僅表示全案已在偵辦中，偵查內容礙於法令規定不能透露。但他表示，林參天的質詢內容有許多錯誤，指鹿為馬可能造成誤解。