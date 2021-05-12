聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東議員林參天揭貪汙弊案 縣府：有的內容是錯的
台東縣議會今天對政風室業務質詢，議員林參天先後質詢建設處下水道工程、慢飛天使點燈及消防局會計的弊案。前2案政風處長余世銘以「檢方偵查不公開」拒絕答詢，後1案則強調已經判刑。但林參天仍不滿意，要求政風處要更積極查賄，不要讓公務員輕易貪汙人民辛苦納稅錢。
林參天首先質詢建設處下水道工程科弊案，當時檢方搜索辦公室並帶走2名員工。林參天詢問承辦人員是否和廠商出國、跑酒家，並表示這件事很沉重，批休世銘說偵查不公開是包庇。
隨後他轉而提及2018年已被判刑的消防局前會計陳碧芬貪瀆2100萬多元，事後被台東地方法院法官判刑8年，林參天直言「台東人不能這麼玩、這麼騙」，他在深夜11點多還看見年輕人辛苦外送，結果公務員隨便貪汙就是上千萬元，議會要就來請吃飯，「呸」！
林參天認為慢飛天使計畫恐有弊端，2016年購買的電腦等設備可能有8000萬多元有問題，質疑「電腦去哪裡了」？他要求政風室調查各校參與慢飛天使計畫人數和電腦數，還消遣說「案子查出來，獎金我分你啦」。
偵查中的下水道科及慢飛天使計畫，余世銘僅表示全案已在偵辦中，偵查內容礙於法令規定不能透露。但他表示，林參天的質詢內容有許多錯誤，指鹿為馬可能造成誤解。
余世銘說，目前下水道工程科的案件已經完全掌握，檢方已偵辦到一定進度；慢飛天使計畫檢方也已經介人調查，但和林參天的說法有出入；至於消防局會計貪汙案，事發時他還未到台東服務，且司法機關已判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言