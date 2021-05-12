BMW男遭攔檢威脅媒體還摔相機 火辣女友幫求情 拒測警罰18萬

台中市第四警分局大墩所在今天凌晨4時許，在惠中路、向學路一家酒店前，攔查一輛BMW轎車，但該車黃姓駕駛否認酒駕，辯稱是朋友所開，因有媒體到場，黃還不滿質疑警方通知媒體，嗆媒體「再拍要摔相機」，但經警方制止，連黃在一旁穿著清涼的女性友人，都幫忙規勸，因最後黃拒測，警方以扣車、開單告發18萬，讓黃等人離開。

據查，黃姓男子（24歲）在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車載一男、一女兩名友人，在南屯區惠中路、向學路的酒店前，遭警方攔查，不過黃下車後拒絕配合酒測。

警方通知支援警力到場後，有多家媒體趕到，不過黃與友人質疑，媒體是警方所通知，拒絕配合警方酒測，還強調沒有酒駕，車子是朋友所開等，甚至主張有肖像權，嗆聲現場媒體「再拍就要摔相機了」，不過被警方制止。