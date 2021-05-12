快訊

今本土暴增16例確診！創歷史單日新高 1例來源調查中

直播／新增16例本土案例！ 指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BMW男遭攔檢威脅媒體還摔相機 火辣女友幫求情 拒測警罰18萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局大墩所在今天凌晨4時許，在惠中路、向學路一家酒店前，攔查一輛BMW轎車，但該車黃姓駕駛否認酒駕，辯稱是朋友所開，因有媒體到場，黃還不滿質疑警方通知媒體，嗆媒體「再拍要摔相機」，但經警方制止，連黃在一旁穿著清涼的女性友人，都幫忙規勸，因最後黃拒測，警方以扣車、開單告發18萬，讓黃等人離開。

據查，黃姓男子（24歲）在今天凌晨4時許，駕駛BMW轎車載一男、一女兩名友人，在南屯區惠中路、向學路的酒店前，遭警方攔查，不過黃下車後拒絕配合酒測

警方通知支援警力到場後，有多家媒體趕到，不過黃與友人質疑，媒體是警方所通知，拒絕配合警方酒測，還強調沒有酒駕，車子是朋友所開等，甚至主張有肖像權，嗆聲現場媒體「再拍就要摔相機了」，不過被警方制止。

全案因黃姓男子拒絕酒測，警方依道交條例規定，依法扣車，並告發拒測罰單，函送台中市交通事件裁決處開罰。台中市第四警分局強調，持續取締酒駕絕不手軟，呼籲勿心存僥倖。

台中市第四警分局大墩所今天凌晨4時許，在轄區酒店前攔查黃姓男子BMW轎車，黃拒測遭警祭出18萬罰單，並扣車處置。圖／讀者提供
台中市第四警分局大墩所今天凌晨4時許，在轄區酒店前攔查黃姓男子BMW轎車，黃拒測遭警祭出18萬罰單，並扣車處置。圖／讀者提供
台中市第四警分局大墩所今天凌晨4時許，在轄區酒店前攔查黃姓男子BMW轎車，黃拒測遭警祭出18萬罰單，並扣車處置。圖／讀者提供
台中市第四警分局大墩所今天凌晨4時許，在轄區酒店前攔查黃姓男子BMW轎車，黃拒測遭警祭出18萬罰單，並扣車處置。圖／讀者提供

酒駕 台中市 酒測

延伸閱讀

影／為了女友不要室友 討房租變8人大亂鬥

LOL／Faker生日快樂！BMW送450萬跑車、台灣粉絲包公車應援為李哥慶生

影／台中BMW暗夜撞保時捷漏油釀1傷 肇事者棄車逃逸

影／專家警告！馬路上別亂試BMW M3甩尾系統

相關新聞

玩過頭！見報案女子激似女星楊冪 員警嬉笑錄影遭記過、所長連坐處分

1名貌似大陸女藝人楊冪的胡姓女子遺失皮包，向高雄市警新興分局前金分駐所求助，員警趁空檔，錄影玩起下注猜胡女年紀的遊戲，還...

警車沿路廣播找家長 爸爸焦急現身 接回3歲走失女童

基隆市百福社區有名3歲女童迷路，又無法說出住家地點和家人聯絡方式，員警研判她不可能離家太遠，應住附近，用警車廣播詢問有沒...

北市中山區越南按摩妹陳屍浴室 脖子有勒痕疑他殺

台北市中山區40歲越南籍黎姓女子今天近午被男友發現陳屍家中浴室，警方獲報趕抵，發現黎女脖子有勒痕及遭畫傷，警方正在現場採...

影／轎車追撞貨車起火畫面驚　肇逃駕駛遭通緝又偷車

屏東縣新園鄉台27線路段南下車道今天清晨發生轎車高速追撞小貨車事故，2輛車同時起火燃燒，員警到場時轎車駕駛已徒步逃逸，小...

水泥車右轉 嘉義61歲騎士慘被捲入車底 腦漿外溢當場死亡

1輛水泥攪拌車今上午8點半許行經嘉義市湖子內路右轉環湖路，涉跟同向的機車擦撞，導致機車捲入車底，61歲吳姓男騎士慘遭車輪...

越籍男遺失愛妻送金項鍊 拜廟掉失 警靠監視器找回

桃園市在台工作結婚的30歲越南籍陳姓男子，昨晚外出聚餐回家，發現他妻子去年生日禮物送他的金項鍊遺失，讓他十分著急，報警求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。