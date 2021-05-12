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拒檢在嘉市夜市前擦撞3車 通緝犯棄車落跑 幸民眾擋人
24歲毒品通緝犯李姓男子昨天下午5點多，駕駛白色轎車在博愛路、北港路口遭員警攔查，卻涉加速逃逸，接連擦撞1汽車、2機車，導致女騎士擦傷；他左轉中興路過地下道後，棄車逃入巷子，跑到民宅後遭員警逮捕；由於他因毒品案判刑2年，警方解送歸案，另依肇逃罪嫌送辦。
警方指出，昨下午5點26分，發現1輛白色轎車在博愛路與北港路口，速度忽快忽慢還飄移，發現李姓駕駛疑在使用手機，但正要上前攔查，他就加速行駛沿博愛路往南，到達中興路口、「嘉樂福夜市」的對面，還擦撞正在等紅燈的1輛汽車、2輛機車，導致女騎士摔車擦傷。
李姓男子肇事後左轉中興路，過地下道再左轉，於上海路口之前又往左開進巷子，便棄車逃跑，幸好他熱心民眾騎機車協助擋住去路，他又折返繞道上海路，於水餃店門口遭警方逮捕追100公尺左右成功逮人。
警方逮捕後，在白色車上搜出1把瓦斯槍、1把開山刀、K他命的殘渣、K盤等，依毒品通緝犯解送歸案，另移送公共危險的肇逃罪嫌。
逮捕李姓男子之一的長榮派出所員警蘇靖雅，本月初才追捕詐欺犯，她指出，當時李姓男嫌朝民宅的倉庫跑，她趕緊停機車跟著同事追捕，幸好有民眾停機車擋李去路，才讓警方順利逮捕。
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