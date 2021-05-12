疑疲勞駕駛 雲林台78線男子高速自撞匝道標誌釀二死

雲林台78線快速道路斗南匝道口今天清晨3點多發生一起小客車自撞事故，車上2名男子經救護人員送醫搶救仍不治，警方施以酒測、排除酒駕；據現場自撞痕跡初判，疑是疲勞駕駛釀禍。警方呼籲駕駛人精神不濟勿開車上路，以策安全。

消防局表示，今天清晨3點20左右獲報，台78線東西向快速道路斗南匝道口段發生事故，立即派遣救護車前往搶救。

據了解，現場一輛銀色自小客車疑車速過快，瞬間猛烈撞上匝道口標誌基座，致左側車頭嚴重變形，駕駛座車門凹陷。

消防局表示，車上2名男子傷勢嚴重，到院前心肺功能停止，救護人員緊急將2人分別送往台大雲林分院、成大斗六分院搶救仍不治。