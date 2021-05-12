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疑疲勞駕駛 雲林台78線男子高速自撞匝道標誌釀二死
雲林台78線快速道路斗南匝道口今天清晨3點多發生一起小客車自撞事故，車上2名男子經救護人員送醫搶救仍不治，警方施以酒測、排除酒駕；據現場自撞痕跡初判，疑是疲勞駕駛釀禍。警方呼籲駕駛人精神不濟勿開車上路，以策安全。
消防局表示，今天清晨3點20左右獲報，台78線東西向快速道路斗南匝道口段發生事故，立即派遣救護車前往搶救。
據了解，現場一輛銀色自小客車疑車速過快，瞬間猛烈撞上匝道口標誌基座，致左側車頭嚴重變形，駕駛座車門凹陷。
消防局表示，車上2名男子傷勢嚴重，到院前心肺功能停止，救護人員緊急將2人分別送往台大雲林分院、成大斗六分院搶救仍不治。
警方於車禍現場調查，據現場沒有明顯煞車痕跡初判，該車疑因疲勞駕駛才會發生意外，傷者身份及詳細肇因由警方進一步釐清；斗南警分局呼籲，清晨及深夜駕駛視線不佳，駕駛人務必小心駕駛，並依限速行駛，確保行車安全。
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