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通緝犯騎車硬載2歲女兒逃跑 還衝撞警車摔車害她滿臉傷

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名竊盜通緝犯，今天凌晨1時許騎乘機車遇到警察攔查，竟不顧自己的2歲女兒也在車上，先衝撞警用機車，接著被員警跳上後座，他仍載著員警和女兒強行騎車逃離，稍後警方連續對空鳴槍3發，沒多久即摔車被捕，害幼女滿臉擦傷送醫。

據了解，43歲葉姓男子因竊盜案被判刑，拒絕入監而被通緝。今天凌晨淡水警分局水碓派出所警員游謨煥、蔡孟谷、洪嘉佑騎機車巡邏，在淡金路三段發現葉男騎機車外出，2歲女兒坐在他前面，立刻靠近示意他停車受檢。

當時警員蔡孟谷以警用機車擋住葉嫌前方，另2人分別從後方和側面夾擊，不料葉嫌直接加速撞倒前方蔡孟谷的機車，警員游謨煥見狀跳坐上葉嫌的機車後座，欲抱住他控制行動，卻遭強行載走。

這時警員蔡孟谷連續對空鳴槍3發，葉嫌仍強行騎車將近100公尺，後因重心不穩摔車被壓制逮捕，可憐的小妹妹摔得滿臉及手腳都是擦傷，警員和葉嫌僅是手腳擦傷，3人都被救護車送醫包紮。

葉嫌於凌晨4時15分出院，接受警詢之後被依竊盜通緝、妨害公務和傷害罪嫌移送法辦。

員警因追捕葉姓通緝犯，摔得手腳擦傷。記者林昭彰／翻攝
員警因追捕葉姓通緝犯，摔得手腳擦傷。記者林昭彰／翻攝
嫌犯的機車最後因重心不穩摔倒。記者林昭彰／翻攝
嫌犯的機車最後因重心不穩摔倒。記者林昭彰／翻攝
警用機車被嫌犯撞倒。記者林昭彰／翻攝
警用機車被嫌犯撞倒。記者林昭彰／翻攝

通緝 竊盜

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