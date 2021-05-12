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房客早上賣豆漿 晚上開賭場 房東飲恨自拆違建鐵皮屋
警方查獲蘇姓嫌犯在新北市土城區中央路上一處透天厝加蓋鐵皮屋租屋，白天開豆漿店，深夜卻在3樓的違建鐵皮屋經營職業賭場。經新北市政府警察局查獲蘇姓負責人及賭客共14人，全案將蘇嫌等3人以賭博罪嫌移請新北地方檢察署偵辦，其餘現場11名賭客於訊後依違反社會秩序維護法裁罰。
警方獲報，發現一土城一透天厝疑似有職業賭場，蘇嫌租下該棟房屋，白天在一樓開豆漿店，深夜卻開啟賭場。日前查獲蘇嫌及賭客共14人，並查扣抽頭金，全案將蘇嫌等3人以賭博罪移請新北地方檢察署偵辦，其餘現場11名賭客於訊後依違反社會秩序維護法裁罰。
土城分局在查獲賭場時，發現該處加蓋鐵皮屋為違章，便馬上報請新北市政府公安稽查小組實施稽查，拆除大隊已針對查獲不法範圍完成違章認定，預計在5月6日強制執行，屋主擔心遭強制拆除，在5月9日期限內完成自行拆除。
土城分局呼籲，民眾要多加留意周遭可疑處所，如發現不法情事或可疑人士出入，請立即向警方反映，警方將嚴密查察，強力打擊犯罪，也呼籲房屋所有人應避免將房子出租給不法分子，造成社會治安疑慮而損及自身權益。
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