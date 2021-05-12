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影／看好鋼材漲價 台南工人偷工廠鋼材變賣被法辦
60歲郭姓建築工地工人見鋼材漲價，本月7日到台南市安南區長和路一家工廠涉嫌偷取鋼材300公斤後，變賣得1萬多元花用，吳姓被害人10日發現報警，員警在接獲報案後4小時循線將吳帶回法辦，警詢後今天依竊盜罪嫌函送南檢調查。
市警三分局和順派出所於昨晚11點多，接獲吳姓被害人報案，表示位於長和路工廠的鋼材300公斤及鋁門窗均遭不明人士竊取，損失金額約1萬元。
和順派出所警員呂俊憲、吳昊叡受理報案後，積極調閱該處及周邊路口監視器，發現竊犯開小貨車前往犯案，但車主明顯與監視器畫面內竊嫌不同人，案情一度陷入膠著。
警方調閱路口監視器查看該車近期行蹤，發現該車大多在仁德地區一帶行動，經所長林祿廸研判後，昨天清晨1點帶同警員吳昊叡至仁德地區搜找，果然於高鐵高架橋下附近巷弄找到該車，更在附近住家順利找到郭姓犯嫌（60歲），他承認偷開哥哥的車作案，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。
郭是名工地工人，由於經濟狀況不佳，且兄長罹病需要用錢，見近期鋼鐵價格上漲，進而鋌而走險犯案；郭嫌認為該處因外環道施工封閉，不僅隱密且人煙稀少，不易被發現，不料氣候炎熱且鋼材極重，搬到一半便受不了脫掉上衣，警方眼尖認出犯嫌右胸口紋身，是少見的「日本武士頭像」，讓郭嫌百口莫辯坦承涉案。
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