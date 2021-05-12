影／看好鋼材漲價 台南工人偷工廠鋼材變賣被法辦

60歲郭姓建築工地工人見鋼材漲價，本月7日到台南市安南區長和路一家工廠涉嫌偷取鋼材300公斤後，變賣得1萬多元花用，吳姓被害人10日發現報警，員警在接獲報案後4小時循線將吳帶回法辦，警詢後今天依竊盜罪嫌函送南檢調查。

市警三分局和順派出所於昨晚11點多，接獲吳姓被害人報案，表示位於長和路工廠的鋼材300公斤及鋁門窗均遭不明人士竊取，損失金額約1萬元。

和順派出所警員呂俊憲、吳昊叡受理報案後，積極調閱該處及周邊路口監視器，發現竊犯開小貨車前往犯案，但車主明顯與監視器畫面內竊嫌不同人，案情一度陷入膠著。

警方調閱路口監視器查看該車近期行蹤，發現該車大多在仁德地區一帶行動，經所長林祿廸研判後，昨天清晨1點帶同警員吳昊叡至仁德地區搜找，果然於高鐵高架橋下附近巷弄找到該車，更在附近住家順利找到郭姓犯嫌（60歲），他承認偷開哥哥的車作案，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。