太殘忍！高雄浪浪前腿疑遭利刃斬斷 緊急截肢保命

台灣動物緊急救援小組昨天接獲通報，近日在高雄永安阿公店溪旁的高21線鄉道新港海堤邊，出現一隻流浪黑狗，左前腿疑遭開山刀從中直接斬斷，露出斷面平整傷口，且感染嚴重，傷肢腫得像火腿一樣。救援小組團隊趕往現場將傷犬救回，在動物醫院進行長達3個多小時的截肢手術，目前仍有生命危險。

「慘不忍睹，看了好難過！」台灣動物緊急救援小組醫療團隊獸醫師趙士雄說，執業30多年從未見過斷面如此平整的傷口，因傷口周邊感染太過嚴重，昨天緊急進行截肢手術，希望能即時救回狗的性命。

看到可憐的流浪狗痛苦慘叫，民眾不忍，於是向台灣動物緊急救援小組求救。救援小組大隊長倪兆成、獸醫師趙士雄和救援團隊，趕往永安海堤邊救援，很快將傷犬捕捉後送往高雄市區的動物醫院搶救。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，獲救傷犬左前腳遭攔腰砍斷，傷口鮮血淋灕、白骨外露，因感染嚴重，殘肢已開始腫脹。狗的左前腿斷口非常平整，研判遭開山刀或番刀等利器直接剁斷，手法很殘忍。目前傷犬剛接受完截肢手術，身體虛弱，需要長時間休養恢復，大家都希望牠能度過難關。