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警局當綜藝演場錄影嬉戲 員警記過調地、所長也受連坐
1名貌似大陸女藝人楊冪的胡姓女子遺失皮包，向高雄市警新興分局前金分駐所求助，員警趁空檔，錄影玩起下注猜胡女年紀的遊戲，還將警用行動電腦（M-Police）交給胡女輸入資料。一場鬧劇卻誤觸執勤紅線，不僅4名員警受懲處及調地服務，休假的所長與出勤在外的副所長都受連坐，分局長也自請處分。
28歲的胡姓女子因4月26日搭計程車，將皮包遺留車上，隔天晚間才到前金所求助。
劉姓巡佐指派員警先協助調閱監視器，便趁空檔和周姓、黃姓2警員，與胡女在值班台旁的休息區聊天，玩起猜胡女年齡的遊戲。當時還有人先放500元在桌上，約定猜得最不準的人，出500元買消夜點心請客，還將過程錄影存證。胡女也被逗得摀嘴笑開懷。
但因胡女的證件都在遺失的皮包內，無法證明實際年齡，劉姓巡佐便提議使用警用行動電腦查詢胡女年齡，另由黃姓、周姓2員警將警用行動電腦轉交胡女，由她自行輸入身分證字號。全程如同綜藝節目般進行，由劉姓巡佐自拍、主持全場。
影片中雖有人提及「這樣好像不行」，但是劉認為只是接受胡女報遺失，認為沒關係，也徵求胡女同意輸入個人資料。胡女輸入完資料，果然也是劉猜中胡女的年齡，劉才結束錄影。
當晚這段影片傳到員警群組，新興警分局督察組認為行為不妥且影響警察形象，立即介入調查，追究員警及幹部責任。
新興警分局表示，員警於辦公處所拍攝影片嘻笑、玩鬧，過程雖徵得報案女子同意，但辦公處所另有其他民眾出入，行為顯有不當，並易造成民眾負面觀感，且擅自將警用行動電腦交由民眾使用，也違反「警用行動電腦使用管理要點」規定，依情節懲處4名員警記過或申誡，並報請調整服務地區，所長、副所長對內部管理不佳，也從嚴追究考核監督不周的疏失責任，各記申誡1次，分局長獲悉也自請處分。
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