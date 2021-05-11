警車沿路廣播找家長 爸爸焦急現身 接回3歲走失女童

基隆市百福社區有名3歲女童迷路，又無法說出住家地點和家人聯絡方式，員警研判她不可能離家太遠，應住附近，用警車廣播詢問有沒有那戶人家小孩走丟了，果然在100多公尺看到他的爸爸現身，喜劇收場。

基隆市警三分局今天表示，百福派出所9日下午4點半多，接到百福地區一處社區的警衛報案，稱有名小女孩出現在社區，沒有大人陪伴，可能是走失的小孩，請求警方協助。

百福所巡佐路鴻裕、警員吳奕德前往社區處理，小女童看到警察出現有點緊張，經過安撫不再感到不安後，詢問女童身分，結果她無法說出家人聯絡方式，也不能說出住家地點。

2名員警讓女童坐上警車後，沿路緩慢行駛，並以車上廣播器廣播，詢問附近住戶留意家中是否有女童走失。過不久看到林姓男子出現，表示女兒與阿嬤出門，途中與阿嬤分開，他已找了一陣子，沒找到女兒很擔心，感謝警方送女兒回來。