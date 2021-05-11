快訊

台灣疫情升級！網曝禍端是「機師檢疫放寬」 全是她扯後腿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警車沿路廣播找家長 爸爸焦急現身 接回3歲走失女童

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市百福社區有名3歲女童迷路，又無法說出住家地點和家人聯絡方式，員警研判她不可能離家太遠，應住附近，用警車廣播詢問有沒有那戶人家小孩走丟了，果然在100多公尺看到他的爸爸現身，喜劇收場。

基隆市警三分局今天表示，百福派出所9日下午4點半多，接到百福地區一處社區的警衛報案，稱有名小女孩出現在社區，沒有大人陪伴，可能是走失的小孩，請求警方協助。

百福所巡佐路鴻裕、警員吳奕德前往社區處理，小女童看到警察出現有點緊張，經過安撫不再感到不安後，詢問女童身分，結果她無法說出家人聯絡方式，也不能說出住家地點。

2名員警讓女童坐上警車後，沿路緩慢行駛，並以車上廣播器廣播，詢問附近住戶留意家中是否有女童走失。過不久看到林姓男子出現，表示女兒與阿嬤出門，途中與阿嬤分開，他已找了一陣子，沒找到女兒很擔心，感謝警方送女兒回來。

警三分局表示，民眾帶年幼子女外出，應隨時注意孩童行蹤，最好不要讓小朋友離開視線。外出時也可給幼童配帶名牌等聯絡資訊，不慎走失時，旁人或警方可更快協助返家。

基隆市百福社區有名3歲女童迷路，員警研判她住附近，用警車廣播尋找家人，果然在100多公尺看到他的爸爸現身。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市百福社區有名3歲女童迷路，員警研判她住附近，用警車廣播尋找家人，果然在100多公尺看到他的爸爸現身。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 阿嬤

延伸閱讀

爆社區感染夜市減人潮 黃偉哲：籲外帶取代內用

共軍1架運8擾台 空中巡邏兵力應對

基隆市宣布畢業典禮照辦 家長線上觀禮

支持澎湖龍門淨灘！琉園義賣明信片 所得支持海廢歸零

相關新聞

警車沿路廣播找家長 爸爸焦急現身 接回3歲走失女童

基隆市百福社區有名3歲女童迷路，又無法說出住家地點和家人聯絡方式，員警研判她不可能離家太遠，應住附近，用警車廣播詢問有沒...

潛水採捕62顆紫海膽 60顆未達8公分 男子違規最低罰3萬

鄭姓男子今日下午在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，海巡署岸巡人員蒐證並出面取締，查出他採捕17顆目前禁採的白棘三列海膽...

彰化鐵皮工廠失火 搶救丁烷儲槽三小時

彰化縣大村鄉一家鐵皮工廠昨天下午三點多失火，濃煙直竄天際，火勢一度逼近工廠門前一座丁烷儲槽，消防員猛灌水降溫，三小時後控...

男子疑債務糾紛 桃園鹹酥雞名店前淋油後不知去向

桃園市八德區知名鹹酥雞攤傳出有男子朝自身淋油，警方接獲民眾報案，到場前男子已不知去向，初步了解疑似是債務糾紛，詳細情形有...

不縱容大貨車違規 汐止警三路段強力執法

大貨車違規行駛禁行區域、路段影響交通甚鉅，尤以上、下班尖峰時段，更容易造成交通壅塞情形發生；因此，汐止警分局在大同路二段、吉林街取締大車違規行駛禁行區域違規計125件，北山大橋科技執法自5月起至今舉發60件，依道路交通管理處罰條例第60條2項規定處以新臺幣900元至1800元罰鍰。

蘇花改工人遇難獨留妻與4兒女 移民署號召送暖關懷

蘇花改日前發生首起死亡車禍，造成2人不幸喪命。其中，58歲莊姓工人與菲律賓籍妻子，育有4名年幼兒女，身為家中經濟支柱的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。