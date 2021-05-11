聽新聞
test
0:00 / 0:00
警車沿路廣播找家長 爸爸焦急現身 接回3歲走失女童
基隆市百福社區有名3歲女童迷路，又無法說出住家地點和家人聯絡方式，員警研判她不可能離家太遠，應住附近，用警車廣播詢問有沒有那戶人家小孩走丟了，果然在100多公尺看到他的爸爸現身，喜劇收場。
基隆市警三分局今天表示，百福派出所9日下午4點半多，接到百福地區一處社區的警衛報案，稱有名小女孩出現在社區，沒有大人陪伴，可能是走失的小孩，請求警方協助。
百福所巡佐路鴻裕、警員吳奕德前往社區處理，小女童看到警察出現有點緊張，經過安撫不再感到不安後，詢問女童身分，結果她無法說出家人聯絡方式，也不能說出住家地點。
2名員警讓女童坐上警車後，沿路緩慢行駛，並以車上廣播器廣播，詢問附近住戶留意家中是否有女童走失。過不久看到林姓男子出現，表示女兒與阿嬤出門，途中與阿嬤分開，他已找了一陣子，沒找到女兒很擔心，感謝警方送女兒回來。
警三分局表示，民眾帶年幼子女外出，應隨時注意孩童行蹤，最好不要讓小朋友離開視線。外出時也可給幼童配帶名牌等聯絡資訊，不慎走失時，旁人或警方可更快協助返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言