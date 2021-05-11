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潛水採捕62顆紫海膽 60顆未達8公分 男子違規最低罰3萬

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

鄭姓男子今日下午在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽海巡署岸巡人員蒐證並出面取締，查出他採捕17顆目前禁採的白棘三列海膽（馬冀海膽），且有60顆紫海膽未達8公分，認已違反保育區公告限制事項，將他函送新北市府裁處罰鍰。

海巡署北部分署第2岸巡隊深澳安檢所人員今天下午1點多，發現有人在瑞芳保育區海域採捕海膽，立即實施蒐證及取締。

海巡人員清查鄭男共採捕17顆馬冀海膽，62顆紫海膽及22顆九孔，違反新北市政府瑞芳保育區公告限制事項，每年9月1日起至次年6月15日禁止採捕馬冀海膽規定。

瑞芳保育區公告限制事項也規定，海膽不含刺殼長未滿8公分者禁止採捕。鄭男採捕的紫海膽中，有60公分未達8公分，依漁業法可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。

第2岸巡隊呼籲民眾採捕水產動植物，須注意當地政府公告，避免誤觸法網。民眾在岸際或港區發現可疑及不法情事，可撥打「118」報案，海巡署將派員前往處置。

鄭姓男子在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，將被處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，將被處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，將被處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，將被處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，將被處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝
鄭姓男子在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，將被處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。記者邱瑞杰／翻攝

海膽 海巡署

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