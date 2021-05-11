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潛水採捕62顆紫海膽 60顆未達8公分 男子違規最低罰3萬
鄭姓男子今日下午在新北市瑞芳保育區海域違規採捕海膽，海巡署岸巡人員蒐證並出面取締，查出他採捕17顆目前禁採的白棘三列海膽（馬冀海膽），且有60顆紫海膽未達8公分，認已違反保育區公告限制事項，將他函送新北市府裁處罰鍰。
海巡署北部分署第2岸巡隊深澳安檢所人員今天下午1點多，發現有人在瑞芳保育區海域採捕海膽，立即實施蒐證及取締。
海巡人員清查鄭男共採捕17顆馬冀海膽，62顆紫海膽及22顆九孔，違反新北市政府瑞芳保育區公告限制事項，每年9月1日起至次年6月15日禁止採捕馬冀海膽規定。
瑞芳保育區公告限制事項也規定，海膽不含刺殼長未滿8公分者禁止採捕。鄭男採捕的紫海膽中，有60公分未達8公分，依漁業法可處3萬元以上，15萬元以下罰鍰。
第2岸巡隊呼籲民眾採捕水產動植物，須注意當地政府公告，避免誤觸法網。民眾在岸際或港區發現可疑及不法情事，可撥打「118」報案，海巡署將派員前往處置。
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