蘇花改工人遇難獨留妻與4兒女 移民署號召送暖關懷

蘇花改日前發生首起死亡車禍，造成2人不幸喪命。其中，58歲莊姓工人與菲律賓籍妻子，育有4名年幼兒女，身為家中經濟支柱的他驟逝，全家頓時陷入困境。移民署宜蘭縣服務站得知後，主任簡玉屏率領移民輔導團隊到府關懷，並強調會即時轉介提供協助，幫助罹難者家庭度過難關。

家住三星鄉拱照村的莊男，生前從事土木工程，6日下午在蘇花改施工時，遭到砂石車撞擊傷重不治，留下妻兒5人，孩子最大10歲、最小僅3歲。夫妻倆結縭10年多，平時莊妻一手包辦家中大小事，照顧婆婆和小孩。

面對家中突遇變故，莊妻不知如何是好。移民署宜蘭縣服務站、縣政府社會處、三星鄉公所等單位，隨即進行關懷訪視，提供白米、麥片等民生物資，以及各界愛心捐款。由於莊妻是外籍人士，相關單位在場協助其申辦換領居留證，同時提供就業求職資訊，助莊家早日穩定家庭經濟。