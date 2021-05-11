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不縱容大貨車違規 汐止警三路段強力執法
大貨車違規行駛禁行區域、路段影響交通甚鉅，尤以上、下班尖峰時段，更容易造成交通壅塞情形發生；因此，汐止警分局在大同路二段、吉林街取締大車違規行駛禁行區域違規計125件，北山大橋科技執法自5月起至今舉發60件，依道路交通管理處罰條例第60條2項規定處以新臺幣900元至1800元罰鍰。
汐止警分局表示，為能有效紓解交通，加強轄內大同路二段、吉林街等路段違規行駛之大車攔查取締，北山大橋銜接環東大道處因較難實施現場攔舉，故設置科技執法取締。
經統計110年大同路二段、吉林街取締大車違規行駛禁行區域違規計125件，北山大橋科技執法自5月起至今舉發60件；汐止分局呼籲，新北市政府交通局網站已公告各轄區禁行大車路段及區域，現場亦有禁止或限制大車通行標誌牌面，請各業務相關公司及駕駛人注意勿違規行駛，違規車輛將依道路交通管理處罰條例第60條2項規定處以新臺幣900元至1800元罰鍰。
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