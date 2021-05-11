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彰化鐵皮保麗龍工廠大火 恐引爆廠外瓦斯槽
彰化縣大村鄉中山路三段一家保麗龍工廠，今天下午3點20分忽然冒出大量濃煙，其中一名男姓員工拿滅火器撲滅火勢時被高熱燻傷，已送醫救治，幸無生命危險，工廠其餘員工逃出，消防隊員全力搶救中。
警方調查，大村鄉中山路三段的鐵皮工廠兩幢相連，各自製造保麗龍製品和焊接鋼鐵，今天下午失火的廠房是保麗龍廠，忽然冒出濃煙，彰化縣消防局出動一個大隊和七個分隊趕到，天乾物燥加上材料易燃，廠房陷入火海，61名消防隊員、33輛消防水車全力灌救，目前已控制火勢，工廠機械和原料、產品付之一炬。
保麗龍廠的一名44歲員工在火災發生時，使用滅火器撲滅，烈火和濃煙太大被燻傷，被送醫急救，其餘員工都逃出廠房。
彰化縣消防局第二大隊表示，消防人員抵達時，廠房內爆炸聲不斷，到現在控制火勢但繼續燃燒，廠外有瓦斯槽，消防人員警戒中，全力澆水降溫，廠房內看不出起火位置，將交給鑑識小組調查。
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