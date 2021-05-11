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學生騎機車喪命 屏東大學教務長指新生騎車恐隨時畢業惹議

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東大學賴姓女大生在母親節前夕騎車返家過節途中車禍喪命。 聯合報系資料照片／記者劉星君翻攝
屏東大學賴姓女大生在母親節前夕騎車返家過節途中車禍喪命。 聯合報系資料照片／記者劉星君翻攝
屏東大學賴姓女大生在母親節前夕騎車返家過節途中車禍喪命，屏大教務長施百俊在臉書PO文，「奉勸家長不要讓孩子、尤其是新生騎車，孩子若不聽勸，就要做好這個心理準備，他／她很快就會領到畢業證書」，雖然隨即刪文，仍引來學生不滿，要求道歉下台。

屏大主任秘書陳永森說，教務長是文創系教授，用不同思維提醒家長不要讓孩子騎車，引發不同的詮釋，基於教育方向，師長都希望學生在學習過程是平安的，希望以此為鑑，珍惜生命。

警方調查，賴姓大一女生7日下午3時許由和生路慢車道北向南直行，行經歸仁路91巷交叉路口，擦撞陳姓老翁，又撞到37歲陳姓機車騎士，陳翁電動車往左傾倒時，45歲林姓男子駕駛的貨車正好經過，釀成數車追撞的連環車禍，賴女與陳翁送醫急救均因傷重不治。

施百俊發文指出，「一大早接獲學生車禍死亡的消息，R.I.P.，奉勸各位家長，尤其是剛要上大學的新生，如果孩子能聽勸：請不要讓他騎機車，請不要讓他騎機車，請不要讓也騎機車。（很重要所以說三遍），如果孩子不能聽勸（現在比例很高），您就要做好這個心理準備：他／她很快就會領到畢業證書。各大學的教務處效率都很高，知道消息一小時內就能做了，不用另外繳費。」

此文引來部分同學不滿，有人留言說，「教務長施百X又起爭議了，下台吧！」、「覺得機車危險所以禁止騎車，怎麼不說因為有人食物中毒所以大學生不能吃東西？這位教務長邏輯死哪去了」。

陳永森說，據校務和教育部調查，大一學生騎機車發生意外的比率最高，每年在新生訓練都宣導並提醒學生和家長，大一學生對環境不熟悉，活動多，最好不要騎機車，容易出車禍；教務長用比較不同思維去提醒學生愛惜生命，有學生不喜歡，基於教育方向，師長都希望學生在學習過程是平安的，尤其屏大校內PBIKE可騎，距火車站不用10分鐘就有一班公車，希望以此為鑑，珍惜生命，在大一時最好不騎機車。

屏大教務長施百俊在大一女學生機車車禍後在個人臉書PO文，雖隨即刪文，仍引來部分學生不滿，要求道歉下台。記者潘欣中／翻攝
屏大教務長施百俊在大一女學生機車車禍後在個人臉書PO文，雖隨即刪文，仍引來部分學生不滿，要求道歉下台。記者潘欣中／翻攝

車禍 食物中毒 屏東大學 母親節 臉書

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