快訊

六例本土感染源不明 防疫專家黃立民：已是多點爆發

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

台南七旬失智老嫗迷途6小時 30公里外被警尋獲

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

「怎麼都找不到回家的路？」家住台南市安南區的七旬黃姓阿嬤昨天清晨5時自安和路住處騎機車外出後就未返家，家人心急如焚指阿嬤年事已高且有失智症狀，報警處理，台南市警三分局長安派出所長黃俊榮依車號及相關特徵搜索，發現阿嬤竟在距安南區30公里外的鹽水區，起初找不到行跡，向在地武廟請求神明協助後，終於找到失蹤半天的阿嬤。

昨天中午11時，台南市警三分局接獲民眾報案，長安派出所長黃俊榮聽聞，發現天氣炎熱，高齡阿嬤騎乘機車離家6小時之久，可能會脫水、暈眩恐生危險，詢問車號及特徵，利用警方系統協助搜尋。中午12時發現阿嬤機車至距離住處30公里外的鹽水區一帶。

黃協同市民鄭文豪至鹽水區一帶找尋，起初未發現阿嬤蹤跡，行經鹽水武廟抱著一絲希望到廟裡祈求神明幫助，他認為，阿嬤年事已高，且在高溫38度下騎車6小時，恐有危險，請求神明能幫忙警方盡快尋獲。

皇天不負苦心人，他剛離開武廟，才過幾個路口的和平路附近，即發現1名特徵相符的高齡婦人，經確認是失蹤半天的阿嬤。黃第一時間提供涼水給阿嬤補充水分，聯繫焦急的家屬已找到阿嬤，一切平安。

阿嬤表示，「她騎機車都感覺不到回家的路」，所長回覆，不是沒感覺，可能漸漸記不起來；他叮嚀，如果再迷路，要記得請求他人或報警協助。阿嬤家屬開心之餘，再三向員警致謝。

長安派出所長黃俊榮第一時間提供涼水給阿嬤補充水分，並聯繫焦急的家屬已找到阿嬤，阿嬤家屬開心之餘，再三向員警致謝。記者邵心杰／翻攝
長安派出所長黃俊榮第一時間提供涼水給阿嬤補充水分，並聯繫焦急的家屬已找到阿嬤，阿嬤家屬開心之餘，再三向員警致謝。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長安派出所長黃俊榮剛離開武廟，才過幾個路口的和平路附近，即發現1名特徵相符的高齡者，經確認是失蹤半天的阿嬤。記者邵心杰／翻攝
台南市警三分局長安派出所長黃俊榮剛離開武廟，才過幾個路口的和平路附近，即發現1名特徵相符的高齡者，經確認是失蹤半天的阿嬤。記者邵心杰／翻攝

阿嬤 失蹤 失智症

延伸閱讀

幫他找回家的路 南投農地白骨曝關鍵特徵盼指認

醫師帶失智老母親組失智病友大家庭 做花歡度母親節

老伴、長女、么兒相繼離開…失智母卻不悲傷！有時候，忘了也很好！

92歲失智老翁騎機車從彰化到苗栗 被通報失蹤警帶回

相關新聞

彰化鐵皮保麗龍工廠大火 恐引爆廠外瓦斯槽

彰化縣大村鄉中山路三段一家保麗龍工廠，今天下午3點20分忽然冒出大量濃煙，其中一名男姓員工拿滅火器撲滅火勢時被高熱燻傷，...

學生騎機車喪命 屏東大學教務長指新生騎車恐隨時畢業惹議

屏東大學賴姓女大生在母親節前夕騎車返家過節途中車禍喪命，屏大教務長施百俊在臉書PO文，「奉勸家長不要讓孩子、尤其是新生騎...

蘇花改工人遇難獨留妻與4兒女 移民署號召送暖關懷

蘇花改日前發生首起死亡車禍，造成2人不幸喪命。其中，58歲莊姓工人與菲律賓籍妻子，育有4名年幼兒女，身為家中經濟支柱的...

翁險遭正妹交友詐騙十萬買點數 新北攔阻詐騙2千餘萬

新北市長侯友宜今參與警政工作治安會報，針對新北市政府警察局針對遏止詐騙、協助破案有功的金融機構行員、超商店員、里長、義警...

天乾物燥！ 阿里山又傳大面積火燒山

嘉義縣阿里山今天中午再傳火燒山，起火點位在149甲線來吉大橋旁一處空地，下午1時41分火勢獲得控制，無人員傷亡。

【離譜冤案／上】不顧血掌紋比對不符 靠指證就認定思覺失調男殺人

台中龍井高速公路下涵洞旁偏避路段，2006年發生一宗企圖性侵女騎士殺人案，駭人聽聞的犯罪手法讓警方炸了鍋。全案膠著一個多月，因鄰近分局通報柯姓男子在附近犯猥褻案，挑選的犯案對象與被害女子相符，柯的體型特徵、騎乘機車款式又與目擊者描述相同，加上柯在員警偵詢時「嚇到尿褲子」，警方宣布破案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。