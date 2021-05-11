台南七旬失智老嫗迷途6小時 30公里外被警尋獲

「怎麼都找不到回家的路？」家住台南市安南區的七旬黃姓阿嬤昨天清晨5時自安和路住處騎機車外出後就未返家，家人心急如焚指阿嬤年事已高且有失智症狀，報警處理，台南市警三分局長安派出所長黃俊榮依車號及相關特徵搜索，發現阿嬤竟在距安南區30公里外的鹽水區，起初找不到行跡，向在地武廟請求神明協助後，終於找到失蹤半天的阿嬤。

昨天中午11時，台南市警三分局接獲民眾報案，長安派出所長黃俊榮聽聞，發現天氣炎熱，高齡阿嬤騎乘機車離家6小時之久，可能會脫水、暈眩恐生危險，詢問車號及特徵，利用警方系統協助搜尋。中午12時發現阿嬤機車至距離住處30公里外的鹽水區一帶。

黃協同市民鄭文豪至鹽水區一帶找尋，起初未發現阿嬤蹤跡，行經鹽水武廟抱著一絲希望到廟裡祈求神明幫助，他認為，阿嬤年事已高，且在高溫38度下騎車6小時，恐有危險，請求神明能幫忙警方盡快尋獲。

皇天不負苦心人，他剛離開武廟，才過幾個路口的和平路附近，即發現1名特徵相符的高齡婦人，經確認是失蹤半天的阿嬤。黃第一時間提供涼水給阿嬤補充水分，聯繫焦急的家屬已找到阿嬤，一切平安。