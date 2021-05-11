翁險遭正妹交友詐騙十萬買點數 新北攔阻詐騙2千餘萬

新北市長侯友宜今參與警政工作治安會報，針對新北市政府警察局針對遏止詐騙、協助破案有功的金融機構行員、超商店員、里長、義警等38人親自頒發獎牌、禮券與感謝信，第一季共攔阻達2千多萬的金額，其中一件是超商店員發現老翁一口氣要花十多萬買遊戲點數，認為事態有異，請員警到場才成功攔阻詐騙。

新北市警局指出，新北市今年第一季的金融機構、超商攔阻詐騙共68件，攔阻詐騙金額共2222萬5988元，有賴於金融機構行員及超商店員機警覺察，主動關懷提問被害人並即時通報轄區警方到場，共同攔阻詐騙。

日前有一名林姓老翁在臉書上認識網友「萱萱」，「萱萱」使用清涼照片與老翁聊天，並告訴老翁若想性交易，要先去超商買遊戲點數，老翁誤入財色陷阱，興奮地到超商要購買了十多萬元的遊戲點數，準備將序號及密碼拍照給對方使用，但結帳時商店員驚覺有異，心想：「老翁怎麼會購買十多萬元的遊戲點數？就算是年輕人也不會玩遊戲玩這麼瘋！」，便拖延結帳，同時請警方到場，才成功攔阻詐騙，否則老翁一個晚上恐要損失數十萬元。