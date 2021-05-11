北市失智翁外出迷失10小時 橫跨南北區憔悴現身

70歲許姓老翁有失智症狀，日前出門散步，竟從台北市內湖區跑到文山區，甚至誤闖水源快速道路，與車流並行，險象環生；轄區警方獲報後到場將許翁帶離快速道路，返回派出所休息、提供飲食充飢，員警與許翁女兒取得聯繫後，許翁才順利返家。

台北市文山二分局警方4月29日晚上10時許接獲民眾報案，指一名老翁闖入轄內水源快速道路，轄區萬盛派出所警員林志信、邱杰獲報後立刻趕赴現場，發現許翁行走在水源快速道路路肩，與車流並行，險象環生，立刻開啟巡邏警示燈及警報器警戒，上前將許翁帶上警車，送離快速道路。

許翁隨員警返回派出所休息時面露疲憊、精神不濟，員警便提供熱食和茶飲供其充飢保暖，但許翁有失智症狀，無法正常表達，警方遂聯繫許翁女兒到所將父親帶回家。

許翁女兒說，父親家住內湖區，當天中午出門要到附近的公園散步，可能是因為搭錯車，又不熟悉路線，居然從台北市北邊跑到南邊，足足迷失了10個多小時，所幸警方及時協助，才能平安返家。

警方提醒，部分國道及高架道路出入口匝道緊鄰都會區，民眾行走、騎乘機車或單車都應注意交通標誌及標線，若誤闖高架道路或國道，應立即停靠路肩，撥打110求助，切勿貿然迴轉或逆行，以維護自身及其他用路人安全。