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影／引擎蓋水箱破裂冒水 幸好拋錨派出所旁警伸援手

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

近日天氣高溫炎熱，台中市東山派出所在前天上午，發生一起休旅車突然引擎蓋「冒水」因而拋錨在派出所前的案件，當時值班的警員吳鳳紋馬上外出協助，初步研判應該是休旅車的水箱應高溫而破裂導致，警員趕緊與休旅車駕駛，將車輛移置到路旁，以免影響其他用路人權益，後續由駕駛聯絡拖吊車，將故障車輛拖回維修廠查明拋錨原因。

台中市第五警分局東山所警員吳鳳紋在前天上午11時許值班時，發現派出所前圓環有一輛車引擎蓋水花四溢，警覺有異，立即通知所內同仁一同前往了解。

案發時正值假日，大坑圓環車流量大，警員前往察看，發現該輛拋錨的休旅車引擎蓋不斷有水花冒出，研判可能是水箱破裂導致，為了避免造成交通堵塞，因此趕緊將休旅車推到路旁，等待拖吊車到場，

拋錨休旅車駕駛表示，非常感謝警方與附近熱心民眾的協助幫忙，才能讓車輛拋錨事件平安順利的落幕。

當時警員也安慰駕駛，這次是小車對東山所來說已經是「小意思」，因為之前還有同仁推過公車

台中市第五警分局長林沐弘說，對於東山所同仁主動積極的服務態度深表肯定與讚許，並呼籲駕駛人開車上路除應多注意交通安全規則外，也必須先行做好行車前的安全檢查，確認車輛性能是否正常再上路，若真的發生拋錨情事，除擺放警示標誌，也要盡量待在安全地帶等候救援，以避免其他危險發生。

台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供
台中市北屯區東山路圓環在前天上午11時許，有一輛休旅車突然引擎冒水，拋錨在東山所前，警員看到後前往協助推車到路旁，避免造成道路壅塞。圖／第五警分局提供

休旅車 台中市 公車

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