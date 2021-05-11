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新型態投資能獲利高達2成？ LINE群組專業操盤都是詐騙
新竹縣竹東鎮一名羅姓老翁，前往銀行臨櫃表示要將戶頭內的100多萬元，匯到指定的國外網站帳戶，被行員警覺通知員警前來處理，經了解老翁是加入LINE投資群組，員警告訴老翁這是老鼠會詐騙，但老翁還執意表示這是新型態投資理財，經眾人勸說才讓老翁放棄匯款，成功阻止詐騙。
據了解，這名70歲的羅姓老翁是前往竹東的合作金庫表示要匯款，但因為金額高達113萬元，行員機警報警，不過老翁出示手機對話表示，他是要將錢投資於有專業人士代為操盤投資的LINE群組，獲利能有20%，之前也成功投資獲利，因此才想再加碼。
竹東警分局員警到場直接道破「這是詐騙！」但老翁不但不信，還說這個英國的34人投資操盤團隊非常有保障，並稱是新型態的投資理財，他之前先投資1萬美金，就已經可以看到帳面上有獲利，但操盤團隊跟他說，現在不收1萬美金的小額投資，要求以5萬、15萬美金的金額，才可以拉高投資額度。
銀行行員此時更直接說「手法跟30年前的老鼠會一模一樣，我做銀行那麼久最清楚」，但老翁聽不下去，最後員警才詢問「那獲利你有提領出來了嗎」，老翁才頓時語塞稱「團隊說領出來要2天時間」，讓員警直呼這都是詐騙手法，之前投資的錢可能已經拿不回來，希望老翁清醒不要再陷入詐騙陷阱。
警方表示，現在許多臉書、LINE群組都號稱有專業操盤手代為操盤、獲利可觀，且都先讓受害者小額投資，詐騙集團再給予甜頭利誘，讓受害者拿出更大筆資金加碼，呼籲民眾不要輕易上當，尤其家中長者有退休金更要特別留意，如果遇上詐騙，應立即撥打165反詐騙專線或向警方求助，才不會連棺材本都遭詐、血本無歸。
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