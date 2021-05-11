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未成年凌晨逗留酒吧狂歡 業者遭罰3千還得停業5日
彭姓少年去年4月25日凌晨到高雄市某間酒吧嗨整夜，酒吧老闆被依社會秩序維護法「縱容少年深夜聚集」遭開罰3000元；今年3月警方又查獲另名夏姓少年清晨3時還在酒吧把妹，因這間酒吧已是累犯，法官認為酒吧業者未善盡維護少年身心健康的社會責任，除開罰3000元外，另依社維法勒令停業5日。
判決指出，去年4月25日凌晨4時許，兩名彭姓少年在酒吧內喝酒狂歡，警方臨檢時查驗兩人身分，發現兩個都未滿18歲，認為酒吧違反社維法77條規定「公共遊樂場所之負責人或管理人，縱容兒童、少年於深夜聚集其內，而不即時報告警察機關」，移送法院裁罰3000元。
今年3月17日凌晨3時許，警方再次到同間酒吧臨檢，發現夏姓少年深夜還在裡面狂歡，但業者卻未即時通報警方，警方認為店家再次違反社維法規定，向法院聲請停止營業或勒令歇業。
高雄簡易庭審理時，酒吧鍾姓業者喊冤稱酒吧有採實名制登記身分，後來少年進入包廂後，公關再次核對資料，當時確認他是成年人；但夏姓少年警詢時，卻透露入店時業者沒有核對資料，他就直接進去酒吧喝酒狂歡。
法官認為，業者縱容未成年在深夜在酒吧逗留，且又未即時報告警察機關，顯然未善盡維護少年身心健康及安全的社會責任，因去年4月同間酒吧也曾縱容兩名未成年於深夜聚集，遭處罰鍰3000元，卻未有所警惕，在1年內又違反同條規定，因此除裁罰3000元外，併處停止營業5日。
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