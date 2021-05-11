聽新聞
test
0:00 / 0:00
又見小貓咪卡頭 嘉縣家畜所破牆救援人工呼吸急救無效
嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間，接獲太保市民通報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，聲音逐漸虛弱，狀況緊急，動保人員到場使用鐵鎚與鑿子小心破壞牆面，努力30分才將1個月大小貓咪脫困，但幼貓呼吸微弱送醫途中沒心跳，動保人員在車上對幼貓進行心臟按摩與口對口人工呼吸，搶救20分不治，讓動保人員傷心不已。
家畜所說，太保葉姓市民撥打動物緊急救援專線說，住家牆壁內有小貓微弱叫聲，動保人員火速趕往現場，發現小貓受困牆壁裝潢內，研判小貓咪從上方掉入牆壁間縫隙內，不知頭部卡了多久。
動保人員徵得屋主同意破壞牆壁，擔心傷到小貓，先鑿小洞用手托護虛弱幼貓身體，再使用鐵鎚與木鑽敲打牆壁，由於牆壁是水泥與實心木頭所建造，經過30分才破牆，發現幼貓的頭卡木頭裝潢間，動彈不得，被救出時僅剩微弱呼吸。
家畜所說，為救援危難動物，縣府成立24小時動物緊急救援專線0932-525-995，109年度接獲370件通報案件，嘉縣幅員廣闊，通報地點遍及山海平原，通報時間不分白天黑夜，執勤辛苦。
家畜所秉持「全力以赴、積極救援」，救助動物不計其數，動保人員有如動物的「消防員」，這次雖然救援急救失敗，但民眾肯定動保人員拯救動物生命，付出的努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言