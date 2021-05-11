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又見小貓咪卡頭 嘉縣家畜所破牆救援人工呼吸急救無效

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間，接獲太保市民通報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，聲音逐漸虛弱，狀況緊急，動保人員到場使用鐵鎚與鑿子小心破壞牆面，努力30分才將1個月大小貓咪脫困，但幼貓呼吸微弱送醫途中沒心跳，動保人員在車上對幼貓進行心臟按摩與口對口人工呼吸，搶救20分不治，讓動保人員傷心不已。

家畜所說，太保葉姓市民撥打動物緊急救援專線說，住家牆壁內有小貓微弱叫聲，動保人員火速趕往現場，發現小貓受困牆壁裝潢內，研判小貓咪從上方掉入牆壁間縫隙內，不知頭部卡了多久。

動保人員徵得屋主同意破壞牆壁，擔心傷到小貓，先鑿小洞用手托護虛弱幼貓身體，再使用鐵鎚與木鑽敲打牆壁，由於牆壁是水泥與實心木頭所建造，經過30分才破牆，發現幼貓的頭卡木頭裝潢間，動彈不得，被救出時僅剩微弱呼吸。

家畜所說，為救援危難動物，縣府成立24小時動物緊急救援專線0932-525-995，109年度接獲370件通報案件，嘉縣幅員廣闊，通報地點遍及山海平原，通報時間不分白天黑夜，執勤辛苦。

家畜所秉持「全力以赴、積極救援」，救助動物不計其數，動保人員有如動物的「消防員」，這次雖然救援急救失敗，但民眾肯定動保人員拯救動物生命，付出的努力。

嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間獲報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，動保人員用鐵鎚鑿子破壞牆面，努力30分才將小貓咪脫困，但幼貓送醫途中沒心跳，搶救20分不治。圖／家畜所提供
嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間獲報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，動保人員用鐵鎚鑿子破壞牆面，努力30分才將小貓咪脫困，但幼貓送醫途中沒心跳，搶救20分不治。圖／家畜所提供
嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間獲報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，動保人員用鐵鎚鑿子破壞牆面，努力30分才將小貓咪脫困，但幼貓送醫途中沒心跳，搶救20分不治。圖／家畜所提供
嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間獲報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，動保人員用鐵鎚鑿子破壞牆面，努力30分才將小貓咪脫困，但幼貓送醫途中沒心跳，搶救20分不治。圖／家畜所提供
嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間獲報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，動保人員用鐵鎚鑿子破壞牆面，努力30分才將小貓咪脫困，但幼貓送醫途中沒心跳，搶救20分不治。圖／家畜所提供
嘉義縣家畜疾病防治所9日晚間獲報，有隻流浪小貓咪頭卡在住家牆壁裡，不斷哀嚎，動保人員用鐵鎚鑿子破壞牆面，努力30分才將小貓咪脫困，但幼貓送醫途中沒心跳，搶救20分不治。圖／家畜所提供

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