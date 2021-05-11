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影／為了女友不要室友 討房租變8人大亂鬥

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區忠明南路的綠園道在今晨1時許傳出打架糾紛，警方快打到場，帶回宇姓、謝姓等5男3女，據查，雙方糾紛是因一筆3500元房屋而起，因謝、宇二人原是室友，合租7000元的房子，未料宇為了與林姓女友同居，趕走謝，謝心生不滿，認為宇需還房租，才相約談判，一言不合演成打架糾紛，全案將依聚眾鬥毆、傷害罪送辦。

第三警分局在今天凌晨1時許獲報，南區忠明南路綠園道有打架情事，警方啟動快打迅速趕抵現場，將在場8名男女全數帶返所釐清案情，並調閱附近路口監視器，釐清案情。

據查，宇姓男子（26歲）與謝姓男子（23歲）是室友關係，雙方一起分攤7000元的房租，不過最近宇交了女朋友，把女友邀進租屋處同居，謝被迫搬走，雙方因此產生糾紛，謝要向宇討回一個月的房租3500元，但雙方談不攏，相約在今天凌晨1時許談判。

謝姓男子一方有3男2女，而宇姓男子一方有2男1女，因協調未果而變成打架糾紛，現場警方發現被打斷的木棍等物品，研判雙方除了徒手毆打外，也有使用木棍，過程中造成現場多人有手腳擦挫傷等傷勢，全案將在警詢後，依聚眾鬥毆、傷害罪，移送台中地檢署偵辦。

第三警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，警對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

台中市南區忠明南路在今天凌晨傳出打架糾紛，第三警分局帶回涉案8名男女，依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。圖／讀者提供
台中市南區忠明南路在今天凌晨傳出打架糾紛，第三警分局帶回涉案8名男女，依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。圖／讀者提供
台中市南區忠明南路在今天凌晨傳出打架糾紛，第三警分局帶回涉案8名男女，依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。圖／讀者提供
台中市南區忠明南路在今天凌晨傳出打架糾紛，第三警分局帶回涉案8名男女，依聚眾鬥毆、傷害罪偵辦。圖／讀者提供

室友 傷害罪

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