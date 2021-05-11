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桃園假書記官詐百萬還黑吃黑 遭同夥毆打抖出整個詐團
桃園警方日前接獲報案，一婦人稱兒子深夜未歸，隨後員警在山間一處宮廟尋獲傷痕累累的許姓男子，查出他假「書記官」之名行騙，還「黑吃黑」謊稱贓款遭搶，慘被同夥私刑逼供，警方循線破獲該詐騙集團共7人，查出涉至少4起詐騙案，詳細情形追查中。
事件源起於去年11月18日，四海幫成員許姓男子（20歲）在高雄市前鎮區自稱是「書記官」要查案為由，騙得108萬元現金後，為獨吞贓款計畫黑吃黑，許男串通同集團翁姓男子（20歲）及友人褚姓男子（19歲），演了一齣「假搶劫」，事後回報集團稱贓款全數遭搶。
許男於當晚7時返回桃園，隨即遭集團首腦、四海幫杜姓男子（21歲）夥同鄭姓男子（20歲）、張姓少年（15歲），強押許男至蘆竹區某汽車旅館內毆打逼供，並於晚上10時丟棄在大古山某宮廟前停車場。轄區蘆竹分局員警尋獲許男時，他傷痕累累，起初更堅不吐實，在員警調查活動軌跡並加以勸說後，才供出原委。
蘆竹分局偵查隊本月9日突襲該集團據點，破獲以杜嫌為首共7人的詐騙集團，並起出暴力追款用的球棒、繩索、車輛等，全案依組織犯罪條例、妨害自由、詐欺、傷害等罪嫌移送檢方偵辦，警方也查出杜嫌等人假檢調查案之名行騙，至少涉4起同類手法的案件，詳細涉案情形追查中。
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