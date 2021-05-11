快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園假書記官詐百萬還黑吃黑 遭同夥毆打抖出整個詐團

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警方日前接獲報案，一婦人稱兒子深夜未歸，隨後員警在山間一處宮廟尋獲傷痕累累的許姓男子，查出他假「書記官」之名行騙，還「黑吃黑」謊稱贓款遭搶，慘被同夥私刑逼供，警方循線破獲該詐騙集團共7人，查出涉至少4起詐騙案，詳細情形追查中。

事件源起於去年11月18日，四海幫成員許姓男子（20歲）在高雄市前鎮區自稱是「書記官」要查案為由，騙得108萬元現金後，為獨吞贓款計畫黑吃黑，許男串通同集團翁姓男子（20歲）及友人褚姓男子（19歲），演了一齣「假搶劫」，事後回報集團稱贓款全數遭搶。

許男於當晚7時返回桃園，隨即遭集團首腦、四海幫杜姓男子（21歲）夥同鄭姓男子（20歲）、張姓少年（15歲），強押許男至蘆竹區某汽車旅館內毆打逼供，並於晚上10時丟棄在大古山某宮廟前停車場。轄區蘆竹分局員警尋獲許男時，他傷痕累累，起初更堅不吐實，在員警調查活動軌跡並加以勸說後，才供出原委。

蘆竹分局偵查隊本月9日突襲該集團據點，破獲以杜嫌為首共7人的詐騙集團，並起出暴力追款用的球棒、繩索、車輛等，全案依組織犯罪條例、妨害自由、詐欺、傷害等罪嫌移送檢方偵辦，警方也查出杜嫌等人假檢調查案之名行騙，至少涉4起同類手法的案件，詳細涉案情形追查中。

蘆竹分局突襲該集團據點，起獲暴力追款用的球棒、繩索。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局突襲該集團據點，起獲暴力追款用的球棒、繩索。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局循線破獲以杜嫌為首共7人的詐騙集團。記者楊湛華／翻攝
蘆竹分局循線破獲以杜嫌為首共7人的詐騙集團。記者楊湛華／翻攝

詐騙集團 贓款

延伸閱讀

國中會考周末登場 桃園今年不開放親友陪考

六都人口 僅桃園、台中成長

桃園首辦繡球花季 花量遭嫌少

桃園移工手刃同鄉 法院裁定羈押不禁見

相關新聞

桃園假書記官詐百萬還黑吃黑 遭同夥毆打抖出整個詐團

桃園警方日前接獲報案，一婦人稱兒子深夜未歸，隨後員警在山間一處宮廟尋獲傷痕累累的許姓男子，查出他假「書記官」之名行騙，還...

銅價飆漲 竊賊把路燈電線當提款機

近來銅價飆漲，路燈電纜線成了竊賊覬覦目標，49歲吳姓男子竟當成「提款機」，缺錢用就涉嫌偷剪路燈線變賣，苗栗市、公館鄉、銅...

小貓路死3騎士停下收屍 醫師返家途中目睹最美風景

光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫昨晚結束夜診，回家途中看到小貓車禍死亡，多人熱心幫忙，嚴可倫也下車協助，打開手機手電筒揮...

女騎士追撞電動代步車 2死

屏東大學賴姓女大生七日下午放學騎機車返家，半路追撞前方同向乘電動代步車的八十一歲陳姓老翁，賴女失控又撞上前方一輛逆向機車...

輪胎行失火 進廠警車遭殃

彰化縣溪湖鎮二溪路一家輪胎行昨天下午發生火警，延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，輪胎行老闆企圖搶救灼傷，二名員工嗆傷，三人...

壽山獼猴遭獸夾斷指 警緝凶

台灣獼猴共存推廣協會近日接獲網友通報，在高雄鼓山中學附近登山口有獼猴誤入獸夾陷阱，忍痛在地上拖行，隔天獸夾脫落，左後肢少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。