銅價飆漲 竊賊把路燈電線當提款機

苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉等地偏遠地區路燈線遭竊，警方短時間偵破，發揮當頭棒喝作用。圖／苗栗警察分局提供

近來銅價飆漲，路燈電纜線成了竊賊覬覦目標，49歲吳姓男子竟當成「提款機」，缺錢用就涉嫌偷剪路燈線變賣，苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉等地路燈線都遭竊，苗栗警察分局日前循線查獲吳男，全案今天依竊盜罪嫌函送法辦。

苗栗市公所發現路燈電線從4月26日起，一路從南勢、二坪到電台街的路燈線，懷疑因銅價大漲，1綑100公尺路燈線，從950元漲到2450元，以致遭竊賊鎖定，專偷路燈線，路燈不亮，也威脅用路人及住戶交通及財產安全，苗栗警察分局受理報案全力偵辦。

警方過濾監視器，並到資源回收商清查，鎖定吳男涉嫌重大，5月2日查緝他到案，取出老虎鉗等作案工具，警方初步調查，他平日無業，因缺錢花用，就把腦筋動到平日較少人出入的路燈電線，他坦承除了苗栗市外，公館鄉、頭屋鄉路燈線也偷，銷贓600多公尺，變賣4000多元。

警方發揮團隊精神，透過調閱監視器及落實刑案現場採證等偵查作為，短時間偵破近期陸續發生竊盜電線案，有當頭棒喝作用，也充分顯示警方重視與維護民眾生命財產安全的能力與決心。