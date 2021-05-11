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小貓路死3騎士停下收屍 醫師返家途中目睹最美風景
光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫昨晚結束夜診，回家途中看到小貓車禍死亡，多人熱心幫忙，嚴可倫也下車協助，打開手機手電筒揮舞，提醒來往人車，嚴可倫說，現場多人想幫忙處理小貓後事費用，一名女子婉拒說她會處理，嚴可倫表示，這個社會還是有很多溫暖的好心人，「很榮幸能跟你們一起日行一善」。
嚴可倫在臉書中描述，昨晚他看完夜診的歸途，經過沙鹿區，當他反應過來時，已經開車越過那突然出現的影子，研判應該是一隻小狗或小貓，陳屍路上。
他說當時身心疲憊，只想回家沖個熱水澡，但心裡不安越來越高，油門越踩越輕、車速越來越慢，「終於，我在第二個路口決定迴轉。」要陪小貓走完最後一程。
他開車到現場時，已有3名機車騎士在場，其中一位女子勇敢的將塑膠袋套在手上，一名男子發動機車轉向後方，對後方的車輛鳴按喇叭示警。
嚴可倫將警示三腳架放在路中，打開手機的手電筒朝同一個方向揮舞，讓一群人更醒目，後來有一名女子也跟著他這樣做，一名女子反套塑膠袋將小貓遺體裝入，再跑回路邊、再確實裝好，嚴可倫說，此時他才看到小貓臟器都外露了。
女子打電話給獸醫院，需要醫院幫忙處理火化，此時眾人紛紛拿起皮夾要幫忙出錢，女子客氣拒絕，眾人還是一人捐了100元，嚴可倫將自己車上備用的手套交給女子，以備不時之需。
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