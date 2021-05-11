快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小貓路死3騎士停下收屍 醫師返家途中目睹最美風景

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫昨晚結束夜診，回家途中看到小貓車禍死亡，多人熱心幫忙，嚴可倫也下車協助，打開手機手電筒揮舞，提醒來往人車，嚴可倫說，現場多人想幫忙處理小貓後事費用，一名女子婉拒說她會處理，嚴可倫表示，這個社會還是有很多溫暖的好心人，「很榮幸能跟你們一起日行一善」。

嚴可倫在臉書中描述，昨晚他看完夜診的歸途，經過沙鹿區，當他反應過來時，已經開車越過那突然出現的影子，研判應該是一隻小狗或小貓，陳屍路上。

他說當時身心疲憊，只想回家沖個熱水澡，但心裡不安越來越高，油門越踩越輕、車速越來越慢，「終於，我在第二個路口決定迴轉。」要陪小貓走完最後一程。

他開車到現場時，已有3名機車騎士在場，其中一位女子勇敢的將塑膠袋套在手上，一名男子發動機車轉向後方，對後方的車輛鳴按喇叭示警。

嚴可倫將警示三腳架放在路中，打開手機的手電筒朝同一個方向揮舞，讓一群人更醒目，後來有一名女子也跟著他這樣做，一名女子反套塑膠袋將小貓遺體裝入，再跑回路邊、再確實裝好，嚴可倫說，此時他才看到小貓臟器都外露了。

女子打電話給獸醫院，需要醫院幫忙處理火化，此時眾人紛紛拿起皮夾要幫忙出錢，女子客氣拒絕，眾人還是一人捐了100元，嚴可倫將自己車上備用的手套交給女子，以備不時之需。

骨科醫師嚴可倫昨晚夜診結束，回家途中看到多人協助死亡小貓。圖／取自嚴可倫臉書
骨科醫師嚴可倫昨晚夜診結束，回家途中看到多人協助死亡小貓。圖／取自嚴可倫臉書

塑膠袋 機車騎士

延伸閱讀

怎麼卡的？流浪小貓咪頭部卡石磨洞 家畜所救援脫困

流浪生活太慘…小貓曾靠吃貓毛續命 獲救後蛻變好身材美貓

貴婦客人要2個塑膠袋？ 肉攤老闆曝真相嘆：這是我的原罪

不只洗衣服！達人分享洗衣袋4大妙用 居家旅遊都方便

相關新聞

桃園假書記官詐百萬還黑吃黑 遭同夥毆打抖出整個詐團

桃園警方日前接獲報案，一婦人稱兒子深夜未歸，隨後員警在山間一處宮廟尋獲傷痕累累的許姓男子，查出他假「書記官」之名行騙，還...

銅價飆漲 竊賊把路燈電線當提款機

近來銅價飆漲，路燈電纜線成了竊賊覬覦目標，49歲吳姓男子竟當成「提款機」，缺錢用就涉嫌偷剪路燈線變賣，苗栗市、公館鄉、銅...

小貓路死3騎士停下收屍 醫師返家途中目睹最美風景

光田綜合醫院骨科部主治醫師嚴可倫昨晚結束夜診，回家途中看到小貓車禍死亡，多人熱心幫忙，嚴可倫也下車協助，打開手機手電筒揮...

女騎士追撞電動代步車 2死

屏東大學賴姓女大生七日下午放學騎機車返家，半路追撞前方同向乘電動代步車的八十一歲陳姓老翁，賴女失控又撞上前方一輛逆向機車...

輪胎行失火 進廠警車遭殃

彰化縣溪湖鎮二溪路一家輪胎行昨天下午發生火警，延燒到一旁沙發工廠及飲料倉儲廠，輪胎行老闆企圖搶救灼傷，二名員工嗆傷，三人...

壽山獼猴遭獸夾斷指 警緝凶

台灣獼猴共存推廣協會近日接獲網友通報，在高雄鼓山中學附近登山口有獼猴誤入獸夾陷阱，忍痛在地上拖行，隔天獸夾脫落，左後肢少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。