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影／釣客深夜未歸疑不測 澎縣消防局搜救已無生命跡象
澎湖一名65歲陳姓男子今午2點左右到馬公市案山造船廠附近海域潮間帶釣魚，至傍晚7點多仍未返家，家人懷疑不測，報消防局發動海面協尋，至晚間10點多發現男子，但已無生命跡象，緊急將他送澎湖醫院救治，仍性命垂危。
澎湖縣消防局於是於今晚9點14分左右接獲民眾報案，指家住馬公市案山里的陳男，今午2點多左右騎車到案山造船廠附近海域釣魚，但至傍晚仍未歸。
消防局獲報後，派遣第一大隊大隊長陳正宜指揮馬公消防分隊，出動救護車輛及救生艇前往搜救，另通報十三巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救，一行人在會同安檢站人員執行岸際搜索，也吊掛救生艇下水執行海面搜索。
晚間10點23分，協尋的船隻在馬商港前海域發現陳男，已無生命跡象。勤務人員為他實施心肺復甦術急救，並急送衛福部澎湖醫院救治中。
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