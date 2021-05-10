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影／驚悚瞬間！男子阿里山拍銀河 不慎跌落四層樓高橋

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉芙谷峩橋是許多攝影愛好者，捕捉夜景的絕佳地點，家住台南的鄭姓男子（50歲），前天凌晨0時許，獨自一人驅車前往該地捕捉夜景，卻沒想到跌落10公尺邊坡，緊急送醫，幸運撿回一命。

據了解，鄭男前天半夜從台南獨自一人驅車前往阿里山公路芙谷峨橋欲拍攝銀河，但疑似雙腳跨越橋邊紐澤西護欄，失足跌落約4層樓邊坡，一旁還有其他攝影同好，見狀急忙報警。

嘉義縣奮起湖分隊凌晨0時6分獲報，發現鄭男倒臥橋下，生命跡象穩定意識清楚，但表情痛苦，屈膝並緊抓腹部，疑似肋骨及背部骨折，消防隊員協助用長背板固定並送往聖馬爾定醫院急救，目前脫離險境。

阿里山攝影達人黃源明表示，適逢連日晴朗高溫，再加上芙谷峩橋無光害，吸引許多攝影愛好者前往拍銀河，但漆黑的環境中潛藏許多危機，出發前一定要做功課，備齊防護裝備，提早到達並熟悉環境才能確保安全。

鄭姓男子前天凌晨獨自一人來到阿里山芙谷峩橋捕捉銀河，卻不慎跌落邊坡，奮起湖消防隊緊急前往救援。記者莊祖銘／翻攝
鄭姓男子前天凌晨獨自一人來到阿里山芙谷峩橋捕捉銀河，卻不慎跌落邊坡，奮起湖消防隊緊急前往救援。記者莊祖銘／翻攝

阿里山 嘉義

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