影／驚悚瞬間！男子阿里山拍銀河 不慎跌落四層樓高橋

嘉義阿里山鄉芙谷峩橋是許多攝影愛好者，捕捉夜景的絕佳地點，家住台南的鄭姓男子（50歲），前天凌晨0時許，獨自一人驅車前往該地捕捉夜景，卻沒想到跌落10公尺邊坡，緊急送醫，幸運撿回一命。

據了解，鄭男前天半夜從台南獨自一人驅車前往阿里山公路芙谷峨橋欲拍攝銀河，但疑似雙腳跨越橋邊紐澤西護欄，失足跌落約4層樓邊坡，一旁還有其他攝影同好，見狀急忙報警。

嘉義縣奮起湖分隊凌晨0時6分獲報，發現鄭男倒臥橋下，生命跡象穩定意識清楚，但表情痛苦，屈膝並緊抓腹部，疑似肋骨及背部骨折，消防隊員協助用長背板固定並送往聖馬爾定醫院急救，目前脫離險境。